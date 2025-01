Pakotteet eivät ole juuri purreet Venäjän dollarimiljardööreihin

Venäjän Ukrainaa vastaan käymän laittoman hyökkäyssodan aikana Venäjän dollarimiljardöörien määrä ei ole vähentynyt. Superrikkaiden venäläisten omaisuuden kokonaisarvo laski aluksi sodan ja heitä vastaan asetettujen pakotteiden takia, mutta vuoden 2024 loppuun mennessä arvo on palautunut lähes ennalleen.

Venäjä on tällä hetkellä maailman kärjessä bruttokansantuotteen keskittymisessä dollarimiljardöörien taskuihin. Venäjän bkt:sta miljardöörien osuus on 27 prosenttia. Intia on toisena ja Yhdysvallat kolmantena.

Tärkeä tekijä Venäjän miljardööripopulaation dynamiikassa on ollut sotaan ja pakotteisiin liittyvä muuttoliike. Noin 10 prosenttia miljardööreistä on luopunut Venäjän kansalaisuudesta, mutta samaan aikaan merkittävä määrä kaksoiskansalaisista on lopettanut liiketoimensa lännessä ja palannut Venäjälle. Luopuneet ovat olleet pääasiassa niitä, joiden liiketoiminta on keskittynyt länteen, kun taas palaajat niitä, joille länsi on toiminut pelkkänä säästöpossuna.

Venäjän talouden uudelleenjärjestely sodan ja pakotteiden takia teki vuodesta 2024 kaikkein hedelmällisimmän vuoden uusien miljardöörien synnylle. Vastaavaa 19 uuden miljardöörin lisäystä ei ole Venäjällä nähty sitten vuoden 2011.

Vain 45 prosenttia venäläismiljardööreistä on lännen pakotteiden kohteena. Paradoksaalisesti pakotteiden kohteina olleet ovat pärjänneet keskimäärin paremmin kuin muut. Noin 40 prosenttia heistä lisäsi omaisuuttaan, kun taas toisen 40 prosentin omaisuus pieneni, mutta he pysyivät miljardööreinä. Vain 20 prosenttia putosi pois listalta. Niistä, jotka eivät ole olleet pakotteiden kohteina 60 prosenttia on menettänyt omaisuuttaan niin paljon, etteivät he enää ole miljardöörejä. Vain 20 prosenttia heistä on pystynyt kasvattamaan omaisuuttaan.

Superrikkaiden rikastumisessa Venäjällä on ollut neljä avaintekijää: ulkomaalaisille kuuluneiden varojen sulauttaminen omiin varoihin, tuontia korvaavien tuotteiden ja palvelujen tuotanto, monien raaka-aineiden hintojen nousu ja kotimaisen kysynnän kasvu.

Monet miljardöörien omaisuuden kasvun lähteistä on kuitenkin nyt pääosin käytetty loppuun. Myös heidän liiketoimiensa monipuolisuus on kaventunut sekä markkinoiden että investointien osalta. On hyvin todennäköistä, että monet heistä eivät ole dollarimiljardöörejä enää kuluvan vuoden lopussa.