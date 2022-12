Pakkovärvätyiltä loppuu ruoka – ”Teurastimme lehmän”

Ukrainan sotilastiedustelu on siepannut Ukrainan rintamalle lähetetyn venäläisen sotilaan ja tämän vaimon välisen puhelinkeskustelun (jutun alla).

WarTranslated-sivuston englanniksi kääntämässä keskustelussa sotilas kuvailee yksikkönsä huonoa elintarvikehuoltoa. Hän kertoo, että sotilaat joutuivat teurastamaan lehmän.

– Meillä ei ole täällä mitään. Pojat kulkivat tänään 15 kilometrin matkan hakeakseen leipää, sotilas sanoo.

Hänen mukaansa leipää ei ole juuri ollenkaan. Yksikölle tuotiin kolmen päivän ruokatarpeet, mutta todellisuudessa ruokaa riittää vain yhdeksi päiväksi.

– Joukkueenjohtaja käski tappaa lehmän. Niinpä he teurastivat sen. Mutta saimme vain muroja ja leipää, kolme vaaleaa leipää 30 miehelle. Saimme kukin yhden palan, ja se oli siinä.

Miehen vaimo varoittaa ottamasta vastaan ruokaa paikallisilta asukkailta, koska se voi olla myrkytettyä. Vaimon mukaan heidän ystävänsä Sasha, joka taistelee myös Ukrainan rintamalla, sai myrkytyksen syötyään paikallisilta saamaansa ruokaa.

– Idiootit, heitä varoitettiin monta kertaa, vaimo parahtaa.

Hän muistelee, kuinka aikaisemmin Etelä-Ukrainassa sijaitsevassa Hersonin kaupungissa pieni lapsi antoi venäläiselle sotilaalle karkkia ja myrkytti hänet.

– Paikallisilta ei pidä ottaa vastaan mitään.

Venäjän joukot vetäytyivät kuukausi sitten Hersonin alueella Dnepr-joen itärannalle. Venäläisten sanotaan siirtäneen runsaasti joukkoja Hersonin alueelta Itä-Ukrainan rintamalle, jossa taistelut jatkuvat kiivaina.

Venäjä on kärsinyt Ukrainan sodassa liikekannallepanon myötä rintamalle komennettujen joukkojen alhaisesta moraalista ja taisteluhaluttomuudesta.

Lukuisten mediatietojen ja sosiaalisessa mediassa kiertävien videoiden mukaan palvelukseen määrätyt venäläissotilaat lähetetään Ukrainaan ilman riittävää koulutusta, ja heiltä puuttuvat asianmukaiset tarvikkeet, ruoka-annokset, aseet ja muut varusteet. Myös majoituksen ja johtamisen tason sanotaan olevan huonoa tai olematonta.

In this intercepted call, a Russian man describes the poor state of food supply in his unit, and how they had to slaughter a cow. His wife responds by saying not to take from locals as you can easily get poisoned. pic.twitter.com/AJCrzNdhrz

— Dmitri (@wartranslated) December 12, 2022