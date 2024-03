Pakkanen voi kiristyä paikoitellen 20 asteeseen

Maaliskuun loppu etenee vaihtelevassa säässä, sääpalvelu Foreca ennustaa.

– Matalapaineiden reitti kulkee Suomen suunnalla. Sää on ainakin tulevan reilun viikon ajan melko pilvistä, ajoittain myös sateista. Aurinko pääsee paikallisesti ja ajoittain näyttäytymään, mutta pidempiä aurinkoisia jaksoja ei ole ennusteissa näköpiirissä. Sateet tulevat etelässä laajalti vetenä tai räntänä, maan keskiosassa eri olomuodoissa ja pohjoista kohti mentäessä sateet tulevat lähinnä lumena, toteaa Forecan meteorologi Joanna Rinne blogissa.

Perjantaina Suomen länsipuolella olevaan matalapaineen keskukseen liittyvä sadealue on levittäytynyt Suomeen.

– Sateita tulee perjantaina lähes koko maassa. Etelän sateet tulevat enimmäkseen vetenä tai räntänä, maan keskiosan sateet vetenä, räntänä ja lumena ja Lapissa lähinnä räntänä tai lumena. Sadetta kertyy eniten maan länsi- ja keskiosassa, jossa vuorokauden kertymä on vedeksi muutettuna 5–10 millimetrin luokkaa. Sateita tulee kuitenkin siis tällä alueella eri olomuodoissa, Rinne sanoo.

Lauantain vastaisena yönä lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 0–2 plusastetta, pohjoisessa on pakkasta enimmäkseen 1–10 astetta. Pohjois-Lapissa pakkasta voi olla enemmänkin, mikäli pilvipeite rakoilee.

– Myös sateet väistyvät hitaasti Suomen päältä. Maan keskiosassa heikentyviä vesi-, räntä- ja lumisateita tulee kuitenkin siellä täällä vielä illallakin. Aivan etelärannikolla pilvipeite voi paikoin rakoilla, Rinne kertoo.

Päivälämpötila on lauantaina pilvipeitteen rakoillessa 3–6 plusastetta, muuten maan etelä- ja keskiosassa on 0–3 plusastetta. Pohjoisessa on enimmäkseen 1–10 pakkasastetta. Sunnuntain vastainen yö on paikoin kylmä.

– Pakkasta on maan etelä- ja keskiosassa 1–10 astetta, mutta Lapissa laajalti 10–20 astetta, pilvipeitteen rakoillessa paikallisesti mahdollisesti enemmänkin, Rinne sanoo.

Sunnuntaina sää on enimmäkseen pilvinen, vaikka paikoin pilvipeite pääsee rakoilemaan. Maan keskiosissa satelee paikoitellen vähän lunta. Vähäiset räntäkuurot voivat Forecan ennusteen mukaan olla mahdollisia myös etelässä.

Päivälämpötila on sunnuntaina etelässä 1–3 plusastetta. Maan keskiosassa on pakkasta enimmäkseen 1–7 astetta ja Lapissa 5–10 astetta.