Pakenevien venäläisten ajoneuvo kippaa ympäri rankalla videolla

Venäjän armeijan vetäytyminen Hersonin alueella ei näytä sujuvan aivan suunnitelmien mukaan.

Sosiaalisessa mediassa leviää nimittäin nyt video, jossa hätääntyneet venäläissotilaat yrittävät päästä lähestyvää ukrainalaista tulitusta pakoon. Videon väitetään olevan Hersonin alueelta.

Videolla näkyy, kuinka venäläisiä joukkoja juoksentelee hiekkatien varrella ilmeisen pakokauhun valtaamina. Joukot pyrkivät pääsemään Venäjän armeijan ajoneuvojen kyytiin.

Tämän jälkeen videon kuvaajan nähdään nousevan panssaroidun miehistönkuljetusvaunun kyytiin. Vaunu yrittää lähteä useaan kertaan liikkeelle, mutta hätääntyneitä vuolaasti kiroilevia venäläisiä pyrkii jatkuvasti kyytiin. Jo kyydissä olevat hoputtavat pyrkijöitä karjumalla ”nopeammin, nopeammin!”

Video katkeaa ja jatkuu kohdassa jossa miehistönkuljetusvaunu on vihdoin päässyt liikkeelle, tosin selvästi ylitäynnä. Kuvasta näkee kuinka kuvaajan vaunu on ääriään myöten täynnä ja jopa vaunun katto on venäläissotilaiden peittämä.

Lopulta kuljettaja menettää jostain syystä ajoneuvon hallinnan ja koko vaunu lentää ympäri pellon reunaan. Video päättyy vaikeroivien sotilaiden huutoihin.

Ukrainan odotetaan yrittävän Hersonin alueen täysimittaista takaisinvaltausta lähiaikoina. Muutama päivä sitten Venäjä kertoi saaneensa alueen siviiliväestön evakuoinnin valmiiksi.

Venäjän asevoimien on kerrottu kärsivän vakavista kalustollisista, miehistöllisistä ja johtajuudellisista puutteista. Taistelutahto on matalaa.

The #Blyatskrieg continues: Russia's retreat from the Kherson region is… not going well. (Make sure you watch to the end!) pic.twitter.com/ZL74MBbb47

— ChrisO (@ChrisO_wiki) October 30, 2022