Pakenevat venäläiset tulittavat pommilennokkia auton ikkunasta – video näyttää iskun

Ukrainalainen lennokkien valmistaja Escadrone on jakanut Telegram-kanavallaan vauhdikkaan videon, jolla Ukrainan asevoimien FPV-räjähdelennokki ajaa takaa venäläissotilaiden kuljettamaa UAZ-pakettiautoa.

Video näyttää, kuinka Ukrainan 93. prikaatiin kuuluvan Signum-ryhmän FPV-lennokki lentää kovaa vauhtia tiellä ajavan pakettiauton ympäri, kun yksi venäläissotilaista kurottautuu ulos ikkunasta yrittäen ampua lennokin alas rynnäkkökiväärillään.

Tämän jälkeen lennokki alkaa lähestyä pakettiautoa uudelleen takaapäin venäläisten jatkaessa tulittamista. Laukaukset eivät kuitenkaan osu kohteeseen, ja lennokki iskeytyy lopulta räjähdelasteineen ajoneuvon takaosaan.

Lennokkihyökkäyksen tarkasta sijainnista ei ole tietoa.

Teknologinen vallankumous on muokannut nykyaikaista sodankäyntiä Ukrainan taistelukentillä.

Niin kutsuttujen FPV-lennokkien käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuoden alun jälkeen.

Sekä Ukraina että Venäjä ovat kiihdyttäneet droonien tuotantotahtia, sillä räjähdelennokit ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi muun muassa panssariajoneuvojen tuhoamisessa. Analogisen videolinkin kautta ohjattavat laitteet voivat olla yllättävän vastustuskykyisiä elektroniselle häirinnälle.

