”Päivitimme lain, jotta raja voitaisiin sulkea – nyt sitä ei voikaan sulkea”

Kokoomuksen kansanedustajat ihmettelevät apulaisoikeuskanseleri Mikko Puumalaisen kantaa hallituksen esitykseen, joka olisi tiukentanut entisestään itärajan rajoitustoimia.

Hallitus halusi mediatietojen mukaan sulkea itärajan kokonaan turvapaikanhaulta, mutta Puumalainen torjui esityksen ja katsoi, että hallituksen suunnitelmassa ei taattu riittävästi mahdollisuutta hakea turvapaikkaa.

– Tässä on käsitteellinen ristiriita. Päivitimme rajalain viime vaalikaudella siksi, että itäraja voitaisiin sulkea turvapaikanhaulta. Nyt sitä yhtäkkiä ei voikaan sulkea, koska sulkeminen estäisi turvapaikanhaun. Siis sehän oli se koko lain idea, kirjoittaa kansanedustaja Terhi Koulumies (kok.) viestipalvelu X:ssä.

Viime vuonna voimaan astuneen rajalain mukaan valtioneuvosto voi poikkeavassa vakavan uhkan tilanteessa rajoittaa rajaliikennettä, rajanylityspaikkojen aukioloa tai keskittää turvapaikanhakua. Uusilla toimivaltuuksilla haluttiin antaa viranomaisille riittävät keinot torjua Suomeen mahdollisesti kohdistuvaa hybridivaikuttamista.

Suomeen on tullut marraskuun aikana Venäjältä yli 500 turvapaikkaa hakevaa henkilöä ilman matkustusasiakirjoja. Suomen valtiojohdon mukaan Venäjä on edistänyt tulijoiden saapumista järjestelmällisesti.

Kansanedustaja Mia Laiho (kok.) kirjoittaa X:ssä, että itärajan tilanteessa ei ole kyse turvapaikanhausta vaan Venäjän hybridivaikuttamisesta. Tämä on hänen mukaansa saatava pysäytettyä.

– Suomella on käytössä korkeimman päätöselimen, eduskunnan hyväksymä tuore rajalaki, joka on selkeä ja mahdollistaa itärajan sulkemisen.

Verkkouutiset kertoi aiemmin, että upseeritaustaiset kansanedustajat Tomi Immonen (ps.), Jarno Limnell (kok.) ja Pekka Toveri (kok.) panisivat koko itärajan kiinni ja lopettaisivat Venäjän rajalle masinoimien turvapaikanhakijoiden vastaanottamisen idän raja-asemilta.

Kenraalimajuri (evp.) Pekka Toverin mukaan oikeuskanslerin kanta voidaan merkitä pöytäkirjaan, mutta se ei tarkoita, etteikö hallitus voisi toimia.

– Hallitus kantaa poliittisen vastuun tästä asiasta. En ymmärrä, että toimintaa keskeytetään sen takia, että apulaisoikeuskansleri tulkitsee lakia omituisella tavalla, pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Toveri sanoo.

LUE MYÖS:

Upseeri-kansanedustajat panisivat rajan kiinni – ”Kansallinen turvallisuus on uhattuna”

Tässä on käsitteellinen ristiriita. Päivitimme rajalain viime vaalikaudella siksi, että #itäraja voitaisiin sulkea turvapaikanhaulta. Nyt sitä yhtäkkiä ei voikaan sulkea, koska sulkeminen estäisi turvapaikanhaun. Siis sehän oli se koko lain idea… https://t.co/bjE2GmGkoY

Laiton maahantulo on saatava loppumaan. Kyse ei ole turvapaikanhausta vaan Venäjän hybridivaikuttamisesta. Suomella on käytössä korkeimman päätöselimen eduskunnan hyväksymä tuore #rajalaki, joka on selkeä ja mahdollistaa #itäraja sulkemisen. https://t.co/LK0dfyudOO

— Mia Laiho (@MiaLaiho) November 22, 2023