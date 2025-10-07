Päivi Räsänen: Alle 15-vuotiaiden rikoskierteet katkaistava

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) on huolissaan lisääntyneestä nuorisorikollisuudesta ja jengiytymisestä. Hän huomauttaa, että alle 21-vuotiaiden tekemien väkivaltarikosten määrä on kasvanut voimakkaasti.

Räsänen nostaa nuorisorikollisuuden torjunnassa esiin ennaltaehkäisyn merkityksen. Hän huomauttaa, että nuorisorikollisuutta torjutaan parhaiten tukemalla perheitä.

– Syrjäytymisen juuret ulottuvat usein varhaiseen lapsuuteen. Joka viides nuori kärsii mielenterveyden häiriöstä, ja joka neljäs lapsi asuu perheessä, jossa vanhemmalla on hoitoa vaativa mielenterveys- tai päihdeongelma, Räsänen sanoo eduskunnassa pitämässään ryhmäpuheenvuorossa.

Erityisen voimakasta kasvu on ollut alle 15-vuotiaiden keskuudessa. Oman haasteensa tilanteeseen tuo se, että alle 15-vuotiaat eivät ole nykyisen lainsäädännön mukaan rikosoikeudellisessa vastuussa. Siksi heitä ei voi myöskään saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan.

Räsäsen mukaan lastensuojelulakia uudistettaessa tulee vahvistaa keinovalikoimaa, jolla voidaan puuttua ajoissa nuorten, myös alle 15-vuotiaiden rikolliseen käyttäytymiseen.

– Ankkuri-toiminta on hyvä esimerkki vaikuttavasta moniammatillisesta tuesta. Uudet toimet rikollisjengejä vastaan ehkäisevät myös nuorten hyväksikäyttöä rikosten tekijöinä, Räsänen painottaa.

Sisäisen turvallisuuden selontekokeskustelussa pitämässään puheenvuorossa Räsänen nostaa esiin myös viime aikoina pahentuneen huumausaineongelman. Tällä hän viittaa etenkin viime aikoina runsaasti julkisuudessa esillä olleeseen alfa-PVP:hen eli ”peukkuun”.

– Peukkuhuume aiheuttaa aggressiivisuutta ja vainoharhaisuutta ja se on yhdistetty useisiin vakaviin rikoksiin. Emme voi katsoa sivusta, kun nuoret ja haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset ajautuvat yhä syvemmälle syrjäytymiseen ja rikoskierteeseen, Räsänen jatkaa.

Ratkaisuksi Räsänen esittää parannuksia huumeiden vastaiseen työhön. Hänen mukaansa tarvitsemme tehokasta viranomaisyhteistyötä erityisesti poliisin, tullin ja sosiaalipalveluiden välillä.

– Uusien vaarallisten aineiden luokittelua huumeeksi on nopeutettava, jotta ne saadaan kiinni jo ennen leviämistä katukuvaan ja kehitettävä lainsäädäntöä, joka mahdollistaa suostumukseen perustuvan tahdosta riippumattoman huumevierotushoidon.

– Peukkuun tai amfetamiiniin ei ole käytettävissä korvaushoitoja, ainoa vapautus on täysi irrottautuminen huumeesta, Räsänen painottaa.