Päiväkotien henkilöstöstä osa päivän, osa kahden lakossa – herättää kysymyksen työjärjestelyistä

Isoa osaa pääkaupunkiseudun päiväkoteja uhkaa joka tapauksessa kahden päivän sulku, vaikka osa varhaiskasvatuksen työntekijöistä lakkoilee vain päivän. Tämä herättää myös käytännön kysymyksiä työjärjestelyistä, jos päiväkoti joudutaan joka tapauksessa sulkemaan kahdeksi päiväksi. Vantaan varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä arvioi, että ”varautumisessa emme ainakaan tässä vaiheessa tee eroa näiden kahden päivän välillä”.

– Varaudumme joka tapauksessa siihen, että noina lakkopäivinä suurin osa päiväkodeista on suljettuna. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan pitämään kaikilla alueilla joitain päiväkoteja auki, mutta tilanne selviää tarkemmin vasta ensimmäisenä lakkoaamuna, kun näemme, kuinka paljon henkilöstöä saapuu töihin. Varautumisessa emme ainakaan tässä vaiheessa tee eroa näiden kahden päivän välillä, ja lisäksi tilanne tuntuu jatkuvasti myös elävän, joten varaudumme siihen, että vaikutukset ovat kumpanakin päivinä todella merkittäviä, Mäkelä kommentoi asiaa sähköpostitse Verkkouutisille.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas sekä Espoon varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila eivät pystyneet tässä vaiheessa vielä ottamaan kantaa lakkopäivien eroihin. Ammattiliitoista Tehy, SuPer ja JHL ovat lakossa 31.1. ja 1.2, kun taas OAJ ja Jyty lakkoilevat vain 31.1. Päiväkodeissa on työntekijöitä kuitenkin monista eri liitoista.

OAJ:n jäsenistä pk-seudun päiväkodeissa työskentelee noin 2 500 ja Jytyn jäsenistä noin tuhat. JHL:stä lakon piirissä on noin 3000 jäsentä ja SuPerista noin tuhat. Tehystä ilmoitettiin, etteivät he kerro jäsenmäärätietoja.

Verkkouutiset haastatteli Jytyn puheenjohtajaa Jonna Voimaa ja OAJ:n puheenjohtajaa Katarina Murtoa liittyen järjestöjen eriäviin linjauksiin lakossa.

Miksi teidän lakkonne kestävät päivän, kun Tehy, SuPer ja JHL lakkoilevat kaksi päivää?

Jonna Voima:

– Olemme tehneet harkintaa, mikä on tässä tilanteessa riittävä ja oikeasuhtainen toimi. Ajattelimme, että yksi päivä riittää kertomaan hallitukselle sen vahvan viestin, jonka haluamme välittää. Yritämme rajata lakon tuomaa haittaa. Emme halua lakkoilla enempää kuin koemme, että se on välttämätöntä.

Jonna Voima. Kuva: Lehtikuva

Katarina Murto:

–Katsoimme, että tämä on tarkoituksenmukainen ja riittävän vaikuttava toimi tässä kohtaa. Emme halua aiheuttaa kohtuutonta haittaa myöskään perheille ja työnantajille. Toinen perustelu on se, että emme halua kytkeytyä SAK:n massiivisiin lakkoihin ja mielenilmauksiin 1. ja 2. helmikuuta. Meillä on kuitenkin painotuseroja kärkitavoitteissa ja teemme itsenäiset päätökset.

Voiko tämän tulkita niin, että ymmärrätte Tehyä tai SuPeria enemmän, mitä hallitus työelämäuudistuksilla tavoittelee?

JV:

– Mitenköhän tämän ilmaisisi, varmasti sinällään tavoitteet siitä, että Suomi on kilpailukykyinen, meillä on työpaikkoja ja hyvä työelämä – tämä on yhteistä. Uskon, että hallituskin varmasti tätä toivoo, mutta tietysti meillä on aika erilaiset näkemykset siitä, millä tavalla nämä voidaan toteuttaa. Muun muassa lakisääteisen vientimallin näen palkka-tasa-arvon ja matalapalkka-alojen palkkakehityksen kannalta vahingollisena, ja se voi hyvinkin pahentaa varhaiskasvatuksern työvoimapulaa, mikä ei ole kenenkään etu.

KM:

– Kyllä. Ja on realistista, että hallitus vie ainakin osan näistä eteenpäin. Emme pidä realistisena, että kaikkea kannattaa vastustaa. Ydinkysymys on työmarkkinamalli ja meillä on vahvat toiveet, että siinä palattaisiin neuvottelupöytään työmarkkinaosapuolten kesken. Sitten meillä on muutamia kriittisiä kysymyksiä, kuten määräaikaisten asema, aikuiskoulutustuki ja ensimmäisen sairauspäivän palkattomuus. Toivoisimme, että näihin löytyisi joku tasapainoinen, järkevä ratkaisu.

Katarina Murto. Kuva: Lehtikuva

Ette halua aiheuttaa yhden päivän lakolla kohtuutonta haittaa, mutta onko tällä käytännössä merkitystä, jos iso osa päiväkodeista joudutaan joka tapauksessa sulkemaan kahdeksi päiväksi? Entä mitä jäsenenne tekevät toisena päivänä, jos päiväkoti on kiinni?

JV:

– On tietysti työnantajan vastuulla, mihin jäsenemme toisena päivänä ohjataan. Meillä on yleisesti ottaen se normisääntö, että jäsenemme eivät tee lakonalaisia töitä silloin, jos jonkun toisen liiton jäsen on työtaistelussa eli kukin tekee omat työnsä ja sillä hyvä. Toki tällä voi olla vaikutusta, jos muita varhaiskasvatuksen työntekijöitä on kaksipäiväisessä lakossa. Tämä on vähän tulkinnanvarainen asia. Lähtökohtaisesti ohjeistamme, ettei venymisiin tai ylitöihin kannata suostua, jos joku toinen liitto on lakossa.

KM:

– En lähde arvioimaan, mitä se käytännössä tarkoittaisi työnantajien ja töiden järjestelyn näkökulmasta, että toiset ovat lakossa yksi päivää ja toiset kaksi päivää. Työnantajien täytyy näissä tilanteissa ratkaista kysymys, onko päiväkoti auki vai ei ja miten sitten järjestellään asiat.