Pahoinpitelyjä ja nöyryyttämistä – näin jengit rekrytoivat nuoria

Ruotsissa väkivaltaiset jengit rekrytoivat alaikäisiä riveihinsä brutaalein ja usein nöyryyttävin menetelmin, uutisoi SVT. Jengiläiset pahoinpitelevät ja nöyryyttävät jo valmiiksi jengien ympärillä liikkuvia lapsia ja teini-ikäisiä, nämä pahoinpitelyt videoidaan ja materiaalia levitetään sosiaalisessa mediassa.

Jengit eivät tällä tavoin pyri rekrytoimaan uusia ja ulkopuolisia nuoria, vaan sitomaan jengien vaikutuspiirissä olevia alaikäisiä yhä tiiviimmin riveihinsä. Monet videoilla pahoinpidellyt nuoret ovat sittemmin itse syyllistyneet väkivaltarikoksiin, poliisista kerrotaan.

– Nämä videot eivät houkuttelee nuoria jengeihin, pikemminkin päinvastoin. Mutta huomaamme miten jengeissä jo olevat ja tämän uhreiksi joutuneet ajautuvat väkivallan kierteeseen, Emil Jansson Vätmanlandin poliisista kertoo SVT:lle.

Jansson kuvailee lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ”raa’aksi”. Kokemus herättää uhreissa usein kostonhimon, jolloin rikollisten on helppo käyttää heitä erilaisissa iskuissa ja tehtävissä, Jansson sanoo.

Kaikissa tapauksissa jengit eivät julkaise materiaalia, vaan käyttävät sitä keinona kiristää nuoria. Videot voivat myös olla viesti ulkopuolisille, joille jengit haluavat korostaa asemaansa.

SVT on julkaissut klipin jengiläisen kännykästä löydetystä videosta, jossa noin 15-vuotias poika pakotetaan aseella uhaten polvilleen. Poika on sittemmin itse syyllistynyt useisiin rikoksiin. Vastaavanlaisia tapauksia on useita muita, käy ilmi toimittajien läpikäymistä huostaanottotapauksista.