”Padon räjäyttämällä Krimillä ei ole vettä 10-15 vuoteen”

Jos venäläiset joukot räjäyttävät Kakhovkan padon, hyökkääjän miehittämä Krim jää ilman vesihuoltoa seuraaviksi 10-15 vuodeksi.

– Meidän on odotettava ja katsottava, mutta jos se (pato) räjäytetään, ajatus Krimin vesihuollosta on poissa 10 tai 15 vuodeksi tai ehkä ikuisiksi ajoiksi. Sitten herää kysymys, miksi he haluavat Krimin, jos he jättävät sen vaille vettä, Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston sihteeri Oleksi Danilov sanoi brittiläiselle Sky Newsille.

Hän totesi, että Venäjän armeija oli miinoittanut Kakhovkan padon ”valtavalla määrällä räjähteitä”.

Hän ilmaisi myös luottamuksensa siihen, että Britannian apu Ukrainalle jatkuu uuden pääministerin Rishi Sunakin aikana.

– Olen enemmän kuin varma, että seuraava pääministeri tekee saman maamme hyväksi, kuten (Boris) Johnson ja (Liz) Truss tekivät, ja se on jatkoa sille suurelle avulle, jota Britannian ihmiset antavat, hän sanoi.

Aiemmin Ukrainan puolustusministeriön tiedusteluosaston päällikkö Kyrylo Budanov sanoi, että jos Venäjä räjäyttää Kakhovkan padon, se estäisi Ukrainan asevoimien etenemisen kahdeksi viikoksi, kun taas pohjoinen Krimin kanava ja Zaporižžjan ydinvoimala eivät pystyisi toimimaan vedenpinnan laskemisen takia.

Danilov sanoi lisäksi haastattelussa, että Vladimir Putinin Venäjä on tuomittu samaan kohtaloon kuin natsi-Saksa.