Päättämissopimukset yleistyvät – nämä asiat kannattaa tietää

YTK Työttömyyskassan mukaan sopimukset ovat yleensä työnantajan ja työntekijän välisiä, mutta tilanteissa kannattaa olla tarkkana. Niin sanottu kultainen kädenpuristus rinnastuu lähtökohtaisesti työntekijän omaan irtisanoutumiseen ja sillä on usein vaikutuksia myös työttömyysetuuksiin.

YTK:n mukaan yleisimmät esiin nousevat aiheet ovat työsuhteen päättymiseen tai palkanmaksuun liittyviä, mutta yllättävän iso osa koskee myös päättämissopimuksia. Päättämissopimuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa työnantaja ja työntekijä tekevät yhteisen sopimuksen työsuhteen päättämisestä. Työntekijälle tarjotaan usein rahallista korvausta, joka voi vastata muutaman kuukauden palkkaa.

Päättämissopimuksen sisältöön kannattaa tutustua rauhassa ja huolella ennen sen allekirjoittamista. Tähän kannattaa pyytää rehdisti aikaa työnantajalta.

– Päättämissopimus on työnantajan ja työntekijän yhteinen sopimus ja siksi sen sisällöstä voi ja kannattaa myös keskustella yhdessä, muistuttaa YTK Työelämän johtaja Ilona Kangas.

Jos sopimuksen sanamuodot mietityttävät, on viisasta kääntyä asiantuntijan puoleen. Päättämissopimukset voivat tulla yllättäenkin vastaan.

– Päättämissopimus on aina vapaaehtoinen, eli työntekijän ei ole pakko allekirjoittaa sitä. Työnantajan on kuitenkin mahdollista irtisanoa työntekijä vastaavassa tilanteessa, jos siihen on lailliset perusteet.

Päättämissopimuksella voi olla vaikutusta myös päivärahaan

– Työttömyyspäivärahaoikeuden näkökulmasta työntekijän allekirjoittama päättämissopimus rinnastuu työntekijän omaan irtisanoutumiseen. Lähtökohtaisesti tämä tarkoittaa 45 päivän työvoimapoliittista karenssia, eli sitä, että ei voi saada työttömyysetuutta, sanoo Ilona Kangas.

Lisäksi maksettu korvaus estää työttömyysetuuden maksamisen ajalta, jota korvaus vakipalkkana vastaa. Jos työntekijä esimerkiksi saa erorahan, joka vastaa kuuden kuukauden palkkaa, hän ei saa työttömyysetuutta kuuteen kuukauteen. Tämä niin sanottu taloudellisen etuuden jaksotus voi kulua samaan aikaan edellä mainitun karenssin kanssa.

– On tärkeää ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä, vaikka ei olisikaan aikeissa hakea ansiopäivärahaa heti. Näin voi varmistua siitä, että ei myöhemmin menetä oikeuksiaan etuuksiin, Kangas muistuttaa.

Hän kannustaa lisäksi laskemaan, mitä mahdollinen päättämissopimuksen yhteydessä tarjottava rahallinen erokorvaus käytännössä tarkoittaa omassa arjessa.

– Äkkiseltään erokorvaus voi tuntua suurelta summalta, mutta on hyvä miettiä, mitä se tarkoittaa pidemmällä tähtäimellä, jos esimerkiksi uutta työtä ei löydy niin nopeasti kuin toivoisi.

Muista ainakin nämä

– Päättämissopimukseen kannattaa suhtautua kuin työsopimukseen: älä allekirjoita sellaista, mitä et ymmärrä. Pyydä työnantajaltasi aikaa, jotta voit perehtyä sopimukseen huolella.

– Pyydä asiantuntijan apua sopimuksen sisällön tulkintaan, jos vain mahdollista. Juristi voi katsoa sopimuksesi läpi ja voit saada neuvoja ja vinkkejä asiassa etenemiseen.

– Usein työntekijä saa päättämissopimuksen yhteydessä rahallisen korvauksen, joka voi vastata useamman kuukauden palkkaa. Äkkiseltään summa voi tuntua suurelta, mutta kannattaa laskea, mitä se käytännössä tarkoittaa pidemmällä tähtäimellä omassa arjessasi.

– Päättämissopimus rinnastuu lähtökohtaisesti työntekijän omaan irtisanoutumiseen. Tämä tarkoittaa 45 päivän karenssia, jolloin ei ole oikeutta työttömyysetuuksiin. Korvaus estää lisäksi työttömyysetuuden maksamisen ajalta, jota korvaus vastaa. Karenssi ja niin sanottu jaksotusaika voivat kulua samanaikaisesti.

– Päättämissopimuksiin kirjataan usein salassapitovelvollisuus, eli sopimuksen sisällöstä ei voi kertoa noin vain kenelle tahansa. Sopimuksen näyttäminen juristille on kuitenkin aina sallittua. Myös esimerkiksi työttömyyskassa- ja muut lakiin perustuvat näyttämisvelvoitteet ovat yleensä sallittuja.