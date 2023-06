Pääministeri Petteri Orpolle nimitettiin erityisavustajat

Pääministeri Petteri Orpo on kutsunut erityisavustajikseen Henrik Vuornoksen, Kirsi Höltän, Katri Mannisen, Mikko Martikkalan ja Tuomas Tikkasen. Pääministerin EU-asioiden alivaltiosihteeri on Jori Arvonen. Valtioneuvoston kanslia kertoo nimityksistä tiedotteella.

Pääministeriä kansainvälisten asioiden hoidossa avustavat diplomaattiavustajat nimitetään myöhemmin.

Henrik Vuornos on pääministerin poliittinen erityisavustaja, ja hän toimii myös kokoomuksen hallitusryhmän sihteerinä. Hän siirtyy tehtävään Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Aiemmin hän on toiminut muun muassa puoluejohdon erityisavustajana, ministerin erityisavustajana opetus- ja kulttuuriministeriössä ja ulkoministeriössä sekä eduskuntaryhmän tiedotussihteerinä. Vuornos on valtiotieteen ylioppilas.

Kirsi Hölttä on viestinnän erityisavustaja, jonka tehtäviin kuuluu pääministerin viestintä ja kokoomuksen ministeriryhmän viestintä. Hölttä siirtyy tehtävään kokoomuksen viestintäpäällikön tehtävästä. Aiemmin hän toiminut muun muassa Perheyritysten liiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkönä sekä politiikan toimittajana eri medioissa. Koulutukseltaan Hölttä on valtiotieteen maisteri.

Katri Manninen toimii pääministerin poliittisena erityisavustajana, vastuualueenaan mediasuhteet ja pääministerin eduskuntatyöhön liittyvät asiat. Manninen siirtyy tehtävään Kokoomuksen puoluetoimistolta puoluejohdon erityisavustajan tehtävästä. Aiemmin Manninen on työskennellyt Insinööriliitossa, valtiovarainministeriössä ja eduskunnassa. Koulutukseltaan hän on sosionomi.

Mikko Martikkala on pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja. Hän siirtyy tehtävään kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmäkanslian ekonomistin tehtävistä. Aikaisemmin Martikkala on työskennellyt muun muassa rahoitusalalla. Koulutukseltaan Martikkala on kauppatieteiden maisteri.

Tuomas Tikkanen toimii pääministerin EU-asioiden erityisavustajana. Hän seuraa myös yleis- ja ulkopolitiikkaa. Tikkanen siirtyy tehtävään eduskunnan puhemiehen erityisavustajan tehtävästä. Aiemmin hän on työskennellyt kokoomuksen puoluejohdon erityisavustajana, Brysselissä europarlamentaarikko Petri Sarvamaan poliittisena avustajana, kokoomuksen eduskuntaryhmän tiedotussihteerinä, viestintätoimistossa ja muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriössä. Tikkanen on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri.

Jori Arvonen avustaa pääministeriä EU-asioissa Eurooppa-asioiden alivaltiosihteerinä. Lisäksi pääministeri Orpo on nimennyt hänet omaksi edustajakseen EU-päämiesten korkean tason neuvonantajien verkostoon.

Arvonen toimi vuosina 2011-2022 EU-asioiden alivaltiosihteerinä Valtioneuvoston EU-sihteeristössä viiden eri pääministerin palveluksessa. Sitä edelsi poliittinen työura ulkoministerin erityisavustajana 2007-2011, kokoomuksen kansainvälisten asioiden päällikkönä 1998-2007 ja Euroopan parlamentissa 2006.

Pääministeri Orpon kabinettiin Arvonen siirtyy viestintätoimisto Milttonista. Arvonen on toiminut Eurooppalaisen hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen johtokunnan puheenjohtajana sen perustamisesta 2017 alkaen. Hän on myös Brysselissä toimivan Wilfried Martens Centre for European Studies –ajatuspajan akateemisen neuvottelukunnan jäsen. Koulutukseltaan Arvonen on valtiotieteen maisteri.