Pääkaupunki panostaa opetukseen ja terveydenhoitoon, veroja ei koroteta

Helsingin pormestari Daniel Sazonov (kok.) esitteli maanantaina 20. lokakuuta pidetyssä tiedotustilaisuudessa ehdotuksensa vuoden 2026 talousarvioksi.

Sazonovin mukaan tulevan vuoden budjetissa näkyy voimakkaasti elokuussa hyväksytyn uuden kaupunkistrategian Helsinki, josta voimme olla ylpeitä keskeiset tavoitteet. Sazonovin mukaan tämä näkyy erityisesti kohdennuksina lasten ja nuorten palveluihin, peruskouluihin, terveydenhuoltoon ja kaupungin elinvoimaisuuden rakentamiseen.

– On kaupungin kehittymisen kannalta erityisen hienoa, että strategiaan kirjattuja konkreettisia tavoitteita saadaan toimeenpantua jo heti valtuustokauden ensimmäisessä budjetissa. Tämä tarkoittaa resurssien kohdentamista helsinkiläisten arjen tärkeisiin asioihin, kuten laadukkaaseen opetukseen, nopeaan hoitoonpääsyyn ja kaupungin elävöittämiseen, Sazonov sanoo tiedotteessa.

Pormestari Sazonovin mukaan vuoden 2026 talousarvio laaditaan haastavassa talouden tilanteessa, mutta samalla Helsingin osalta on jatkuvasti nähtävissä positiivisia merkkejä.

– Haastava talouden suhdanne, pitkittynyt rakentamisen matalasuhdanne ja korkea työttömyys haastavat Helsingin talouden tilannetta. Samalla positiivisia merkkejä ja signaaleja käänteestä on koko ajan nähtävissä. Tuore päätös jäänmurtajahankinnoista, Helsinkiin kohdistuvan matkailun kasvu ja Supercellin uusi pääkonttori-investointi ovat konkreettisia Helsingin elinvoimaa, taloutta ja työllisyyttä vahvistavia asioita, Sazonov sanoo.

Helsinki kasvaa ja investoi

Kokonaisuudessaan pormestarin ehdotuksessa kunta-Helsingin vuoden 2026 ulkoiset toimintamenot ovat 3,46 miljardia euroa. Menokasvu vuoden 2025 talousarvioon verrattuna on noin 4,6 prosenttia. Käyttötalouden menojen kasvuvauhdin taustalla ovat korkeana pysyttelevä väestönkasvu sekä peruspalvelujen hintaindeksin kehittyminen. Menojen kasvua hillitsee vuotuinen tuottavuustavoite.

Investointeja kaupunki tekee pormestarin ehdotuksessa ensi vuonna 1,06 miljardilla eurolla. Suurimpia tulevana vuonna alkavia investointihankkeita ovat muun muassa Malmin uuden peruskoulun rakentaminen, Puistolan uuden peruskoulun, päiväkodin ja liikuntapuiston rakentaminen sekä Pitäjänmäen monitoimitalon perusparannus ja laajennus.

Talousarvioehdotuksessa kunta-Helsingin vuosikate paranee vuoteen 2025 verrattuna, mutta jää selvästi matalammalle tasolle kuin vuosina 2024 ja 2023. Koska Helsinki on perinteisesti rahoittanut investointeja tulorahoituksella, johtaa vuosikatteen pieneneminen kaupungin velan ja vastuiden kasvuun. Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivisuuden vuoksi kaupunki velkaantuu yli 300 miljoonan euron vuosittaista tahtia.

Helsinki panostaa strategian mukaisesti lapsiin, nuoriin ja peruspalveluihin

Pormestarin ehdotuksessa on tehty useita täsmäkohdennuksia, joilla edistetään kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Kohdennuksissa korostuu erityisesti helsinkiläiset lapset ja nuoret, kaupungin peruspalvelut sekä Helsingin elinvoimaisuuden vahvistaminen.

– Talousarviossa varmistetaan rahoitus, jolla pienennetään alkuopetuksen laskennallista ryhmäkokoa, perusopetukseen lisätään kaksi vuosiviikkotuntia äidinkielen opetukseen, kasvatetaan tarveperustaista rahoitusta ja varmistetaan oppimisen tuen uudistuksen onnistunut toteutus, Sazonov korostaa.

– Sosiaali- ja terveyspalveluissa Helsinki sitoutuu helsinkiläisten terveyspalveluiden saatavuuden ja laadun parantamiseen valtion antaman talousraamin sisällä. Ensi vuodeksi kohdennamme rahoitusta erityisesti hoitoonpääsyn parantamiseen. Esimerkiksi noin 50 uuden lääkärin palkkaamiseen on varattu talousarvioehdotuksessa noin 5 miljoonaa euroa, Sazonov sanoo.

Pormestarin budjettiehdotuksessa on tehty lisäksi useita pienempiä ajankohtaisiin haasteisiin vastaavia kohdennuksia.

– Vahvistamme lasten ja nuorten uimataitoa lisäämällä uimaopetusta. Lisäämme rahoitusta kaupungin digiturvallisuuden parantamiseen. Teemme ensi vuodelle erityisen kohdennuksen keskustan elinvoiman kehittämiseksi, uudistamme innovaatiorahaston laajemmin kasvua- ja elinvoimaa palvelevaksi rahastoksi ja panostamme kaupungin työllisyyspalveluihin. Helsingin elinvoimaisuuden, työllisyyden ja kasvun tukeminen on parasta mitä voimme tehdä myös kaupunkimme kestävän talouden turvaamiseksi, Sazonov sanoo.

Kaupunkilaisten veroja ei koroteta

Helsingin väestömäärä jatkaa merkittävää kasvuvauhtia. Kaupungin asukasmäärä kasvaa lähivuosina noin 9 000 hengellä vuodessa. Ennusteen mukaan kasvu hidastuu siten, että 2030-luvun loppupuolella väestön määrä kasvaa noin 8 000 hengellä vuodessa.

Tulevan vuoden talousarvioehdotus on valmisteltu strategiassa sovittuun Helsingin talouden kestävyysperiaatteeseen nojaten. Käytännössä se tarkoittaa käyttömenojen kasvun hallintaa, investointitason kohtuullistamista sekä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden valtionrahoitteisuusperiaatetta.

Vuoden 2026 osalta tulo- ja kiinteistöveroihin ei esitetä korotuksia, vaan ne pidetään vuoden 2025 tasolla.

Poimintoja videosisällöistämme

– Kaupungin talouden kestävyyden varmistamiseen on sote-uudistuksen myötä kiinnitettävä joka vuosi entistä enemmän huomiota. Kaupungin ennätyksellisen väestönkasvuun on vastattava, mutta samalla menojen kasvua on hillittävä. Tämä vaatii meiltä koko valtuustokauden ajan tarkkaa ja vastuullista taloudenpitoa, Sazonov sanoo.

– Samaan aikaan haluamme huolehtia helsinkiläisten ostovoimasta. Helsinkiläisten tulo- ja kiinteistöveroihin ei esitetäkään korotuksia, Sazonov päättää.

Pormestari Daniel Sazonov on tänään 20. lokakuuta esittänyt talousarvioehdotuksensa poliittisille ryhmille, mikä käynnistää kaupungin talousarvioneuvottelut. Helsingin kaupunki kertoo tiedottavansa neuvottelujen päätyttyä neuvottelutuloksesta myöhemmin täsmentyvänä ajankohtana.