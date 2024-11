Rakentaminen on yhä syväjäässä, käännös hidas

– Rakentaminen on yhä syväjäässä, kun rakennuslupakehitys on ennätyksellisen heikkoa ja myymättömiä uudisasuntoja riittää runsaasti. Positiivisia ensimerkkejäkin on kuitenkin ilmassa, kun asuntokauppa elpyy ja korot laskevat. Vaikka asuntoaloituksissa on jo nähty pientä nousuväreilyä, pääsee asuntorakentaminen käynnistymään varovaisesti vasta ensi vuoden aikana, Hypon pääekonomisti Juho Keskinen pohtii.

Tilastokeskuksen mukaan uusia asuntoaloituksia oli heinä–syyskuussa noin 13 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Kaikkien rakennushankkeiden aloitukset pysyivät edellisvuoden tasolla.

Keskisen mielestä poikkeuksellisen heikossa suhdannetilanteessa uusimpaan asuntoaloitusten tilastotietoon täytyy suhtautua aiempaa suuremmalla varauksella.

– Näyttäisi siltä, että vuosi 2023 jää rakennusalan konkurssien huippuvuodeksi 782 konkurssilla, mutta vielä tänäkin vuonna tullaan asettumaan konkursseissa arviolta noin 750 kappaleeseen, mikä vastaa noin 4000:tta henkilötyövuotta.

Hän huomauttaa, että talonrakentamisalan yritysten lukumäärä kuitenkin kasvoi voimakkaasti vuodesta 2019 alkaen, ja yritysten lukumäärä alalla on yhä korkeampi kuin vuodenvaihteessa 2022–2023.

Keskisen mukaan voisi jopa ajatella, että suhdannetilanteeseen nähden rakennusalan konkursseja olisi voitu nähdä enemmänkin.

– Rakennusyhtiöt ovat joutuneet sopeutumaan ja turvautumaan ikäviin irtisanomisiin ja lomautuksiin, mikä näkyy nyt negatiivisesti paitsi Suomen talouskasvussa, myös yleisessä luottamusilmapiirissä. Pahin niiaus palkkasummissa ja työllisten määrässä on kuitenkin tasoittunut tänä vuonna, ja rakentamisen luottamus on jo alkanut hiipiä pohjiltaan varovaisin askelin, hän arvioi.