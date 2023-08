Ovatko Venäjän reservit lopuillaan?

Ukrainan asevoimien kerrotaan edenneen rintaman eteläosissa raskaiden taisteluiden jälkeen.

Maan varapuolustusministeri Hanna Maliar vahvisti maanantaina joukkojen vapauttaneen Robotynen kylän Zaporizzjan alueella. Osa asiantuntijoista on suhtautunut Ukrainan vastahyökkäyksen näkymiin pessimistisesti, sillä maa on joutunut siirtämään rintamalle lähes kaikki reservinsä ilman merkittävää läpimurtoa. Miehitettyä aluetta puolustavien venäläisyksiköiden on toisaalta arvioitu kärsineen valtavia tappioita.

Sotaa seuraavan ISW-ajatuspajan mukaan seuraavat Venäjän puolustuslinjat voivat olla huomattavasti heikommin miehitettyjä. Ukrainan hyökkäystä hidastamaan on hiljattain siirretty kaartin 76. maahanlaskudivisioonan osia.

Riddle Russia -median mukaan Venäjällä ei olisi enää jäljellä riittävästi reservejä Ukrainan vastahyökkäyksen pysäyttämiseksi.

Venäläinen puolustusasiantuntija, tutkija Pavel Luzin arvioi Kremlin joutuvan määräämään uuden liikekannallepanokierroksen syys–lokakuussa. Toinen vaihtoehto olisi kaksinkertaistaa uusien varusmiesten määrä.

Moscow Times -lehti kertoo 76. maahanlaskudivisioonan edustavan Venäjän yleisesikunnan viimeisiä saatavilla olevia reserviyksiköitä. Eliittijoukkoihin lukeutuvaa divisioonaa oli pidetty strategisessa reservissä mahdollisten läpimurtojen estämiseksi.

Sotaa seuraavilla venäläisillä Telegram-kanavilla Robotynen alueen tilannetta kuvailtiin jo elokuun puolivälin tienoilla ”melko kriittiseksi”.

Recent reporting indicates that Russia is running out of reserves to hold off Ukrainian counter-offensive.

A week ago, @pavel_luzin told me that Russia will either conducted mobilization in September/October or will have to double number of people draftedhttps://t.co/g8L3N9Hs4G https://t.co/LsyY1Gp162

— Anton Barbashin (@ABarbashin) August 28, 2023