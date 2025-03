Ovatko USA:n tiedustelun lähteet vaarassa?

Kansainvälisen Magnitski-kampanjan vetäjä ja presidentti Vladimir Putinin arkkiviholliseksi kutsuttu Bill Browder kehottaa länsimaita ottamaan käyttöön Venäjältä takavarikoidut varat Ukrainan tukemiseksi. Tähän mennessä keskustelussa on ollut yli 200 miljardin euron varoista saatavien tuottojen hyödyntäminen.

Ukrainan sotilasavusta noin 40 prosenttia tulee Yhdysvalloilta ja 60 prosenttia Euroopalta. Browderin mukaan on tärkeää tiedostaa, että Kremlin asema käy yhä tukalammaksi.

– Vladimir Putinin tilanne alkaa horjua. Hän on heikko, hänellä on monia taloudellisia ongelmia, hän menettää uskomattomia määriä sotilaita. Venäjän korkotaso on 20 prosentin tienoilla, Bill Browder sanoo Times Radion haastattelussa.

Hän uskoo, ettei Vladimir Putinilla ole tästä huolimatta minkäänlaista halua tai aikomusta lopettaa sotaa Ukrainassa. Lisätuen avulla Ukraina voisi jatkaa taistelua ja saada aikaan omalta kannaltaan suotuisan rauhan.

Viime perjantaina pidetystä Valkoisen talon tapaamisesta on vaikea löytää lännen kannalta myönteistä sanottavaa.

– Meillä on suuri ongelma, jos Dmitri Medvedev on samoilla linjoilla Donald Trumpin kanssa. Trumpin linja Ukrainan suhteen on tällä hetkellä sama kuin Venäjällä, Bill Browder ihmettelee.

Britanniassa on viime päivinä pohdittu, voiko Yhdysvaltoihin luottaa tiedustelutiedon jakamisen suhteen. Liberaalipuolueen entinen puheenjohtaja Vince Cable varoitti, että Kanadan, Australian ja Uuden-Seelannin Five Eyes -yhteistyönä keräämä tieto voi lopulta päätyä Kremliin.

Bill Browder kehottaa toimimaan varovasti, etteivät Venäjällä toimivat tietolähteet ja agentit joudu vaaraan.

– En voi edes kuvitella miltä tuntuu Venäjällä toimivasta agentista, joka antaa tietoja Britannialle tai mikä pahempaa, Yhdysvalloille. Heidän täytyy olla hyvin peloissaan siitä, että heidät paljastetaan ja tapetaan, jos tämä tieto päätyy Venäjälle, Browder pohtii.