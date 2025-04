Suomenkin käyttämille Leopard-tankeille tyrmäys Ukrainassa

Saksan puolustusministeriön arvion mukaan Ukrainan asevoimille annetut Leopard 2 -taistelupanssarivaunut eivät ole vastanneet odotuksia rintamalla.

Asiasta tässä uutisoiva Telegraph viittaa saksalaismedioille vuodettuun raporttiin, jossa käsitellään Saksan Ukrainan-puolustusattasean Saksan puolustusvoimien edustajien kanssa pitämää kokousta. Siellä käytiin läpi ongelmia, joita ukrainalaisilla on ollut saksalaisen kaluston kanssa.

Brittiuutisessa väitetään, että ”saksalaiset Leopard 2 -tankit ovat flopanneet Ukrainan taistelukentällä”.

Vaikka Leopardien taisteluominaisuuksia onkin myös suitsutettu, ovat tankit olleet raportin mukaan vain rajallisessa käytössä rintamalla. Vaunujen kuvataan olevan muiden tankkien tavoin alttiita lennokki-iskuille. Leopardien kohdalla erityisenä ongelmana mainitaan kuitenkin niiden monimutkainen tekniikka. Ukrainalaiset eivät pysty korjaamaan tankkeja rintamalla ja vaurioituneet Leopardit on lähetettävä korjattavaksi ja huollettavaksi Länsi-Ukrainaan tai jopa Puolaan asti.

Vaunujen ongelmat ovat jutun mukaan pakottaneet ukrainalaiset käyttämään niitä lähinnä ”glorifioidun tykistön roolissa”.

– Ukrainalle annettujen Leopardien suurin ongelma on se, että niitä on liian vähän. Jos yksi tai kaksi on lähetettävä korjattavaksi, merkitsee se sitä, että iso siitä, mitä Ukrainalla on, on äkillisesti pois käytöstä jonkin aikaa, European Resilience Initiative Center -ajatushautomon johtaja Sergei Sumlenny sanoo.

Useita kertoja etulinjassa vieraillut asiantuntija sanoo, ettei Leopardeja ole myöskään suunniteltu toimimaan Ukrainan rintaman oloissa.

– Ne toimivat hyvin, jos niillä on hyvä ilmatuki. Ukrainalta tämä kuitenkin puuttuu.

Sumlennyn mukaan vaunujen suunnittelussa on sorruttu liian monimutkaisiin ratkaisuihin. Hän syyttää tästä saksalaisten asevalmistajien asenteita.

– Vanhemmat 1960-luvulla suunnitellut järjestelmät, joiden suunnittelijat olivat oikeasti todistaneet sotaa, ovat käyttökelpoisempia taistelukentällä, mutta niiden panssarointi on heikompaa, hän jatkaa.

Telegraphin mukaan runsaasti kalustoa Ukrainalle toimittanut Saksa onkin ottanut Ukrainan rintaman kokemuksista oppia omiin tulevaisuuden puolustushankintoihinsa.

Brittiuutisen näkemyksiin Leopardien suorituskyvystä kannattaa suhtautua varauksin. Ukrainan rintamalta on tullut myös runsaasti positiivista palautetta modernien länsimaisten taistelupanssarivaunujen ja muun kaluston suorituskyvystä. Ukrainalaiset ovat kiitelleet nimenomaisesti vaunujen nykyaikaisia ominaisuuksia kuten aseiden ja sensorien tarkkuutta ja omasuojajärjestelmiä.

Huollon ongelmista on niin ikään puhuttu jo pitkään. Ukrainan asevoimilla ei ole ollut todellista huoltojärjestelmää muille kuin omille neuvosto- tai venäläisvalmisteisille vaunuilleen sekä niiden ukrainalaisversioille. Länsivaunujen huoltoinfran kehittämistä on vaikeuttanut eri vaunutyyppien suuri määrä ja verrattain pienet erät eri vaunuja.

Suomella on käytössä yhteensä noin 240 Leopard 2A6- ja 2A4 -taistelupanssarivaunua.