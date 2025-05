Ovatko kiinalaiset opiskelijat turvallisuusuhka?

Yhdysvalloissa ja muuallakin läntisessä maailmassa puhutaan nyt kiinalaisten opiskelijoiden muodostamasta mahdollisesta turvallisuusuhasta. Jo vuosien ajan on tiedetty, että Kiina pyrkii hyödyntämään ulkomaille sijoittautuneita opiskelijoitaan oman etunsa ajamiseksi. The New York Timesin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan tilannekuva on nyt otettava vakavasti.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on vuosikymmenten ajan tutkinut Kiinasta tulleita professoreita ja opiskelijoita, joiden epäillään käyttäneen opintojaan kotimaansa hyväksi vakoilun muodossa. Toiminnan laajuus on kuitenkin ollut melko vähäistä.

– Niiden Kiinan kansantasavallan opiskelijoiden kokonaismäärä, jotka tosiasiallisesti aiheuttavat jonkinlaisen kansallisen turvallisuuden riskin, on suhteellisen pieni verrattuna siihen määrään opiskelijoita, jotka jatkavat Yhdysvaltojen tutkimuksen tukemista ja edistämistä, FBI:n entinen agentti Greg Milonovich arvioi NYT:lle.

Milonovich kertoo, että jotkut opiskelijat saapuvat Yhdysvaltoihin jo valmiilla yhteyksillä Kiinan hallintoon ja tiedustelupalveluihin, kun taas monet muut joutuvat yhteydenpidon, rekrytoinnin tai painostuksen kohteeksi opintojensa aikana Yhdysvalloissa.

Viranomaisten mukaan näin tapahtui myös, kun eräs kiinalainen Yanqing Ye tuli opiskelemaan Bostonin yliopistoon. Syytteen mukaan Ye oli Kiinan armeijan luutnantti ennen saapumistaan Yhdysvaltoihin ja hän jatkoi opiskeluaikanaan Bostonissa tehtävien suorittamista kiinalaisille esimiehilleen, lähettäen Yhdysvalloista peräisin olevia asiakirjoja ja tietoja Kiinaan.

Entinen FBI-agentti kuitenkin tunnistaa, että, Yhdysvalloissa työskentelee suuri määrä tieteellisiä ja teknologisia asiantuntijoita, jotka ovat alun perin kotoisin Kiinasta tai muualta. Hän painottaa, että USA tarvitsee tuon ”älyllisen ja taidollisen virran”.

FBI:n viranomaiset ovat jo pitkään sanoneet, että Kiina käy armotonta ja laaja-alaista kampanjaa varastaakseen niin paljon tieteellistä osaamista kuin mahdollista Yhdysvalloista, Kiinan hyödyksi. Kansallisen turvallisuuden viranomaiset sanovat, että vaikka suuri osa tästä epäilyttävästä toiminnasta tapahtuu liike-elämässä, merkittävä osa siitä tapahtuu myös yliopistotutkijoiden keskuudessa.

Vuonna 2018 FBI:n silloinen johtaja Christopher A. Wray moitti joidenkin korkeakoulujen hallintoja sinisilmäisyudestä kiinalaisten opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden aiheuttaman vaaran suhteen.

– Epätavanomaisten tietojenkerääjien käyttö — erityisesti akateemisessa ympäristössä, oli kyse sitten professoreista, tutkijoista tai opiskelijoista — on ilmiö, jonka näemme lähes jokaisessa FBI:n toimistossa eri puolilla maata, hän sanoi.