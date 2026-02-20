Osuma kuudesta kilometristä – Ruotsin panssarivaunu teki ennätyksen rintamalla

Ruotsin Ukrainalle lahjoittamat Stridsvagn 122 -taistelupanssarivaunut ovat osoittautuneet tehokkaiksi Ukrainan sodan eri rintamalohkoilla.
Ruotsalainen Officerstidningen-lehti haastatteli erään kyseisen tankin miehistöä Ukrainan Sumyn alueella lähellä etulinjaa.
Ukrainalaismiehistön sanotaan rikkoneen maailmanennätyksen kaksi vuotta sitten osuessaan venäläiseen panssaroituun miehistönkuljetusvaunuun kuuden kilometrin etäisyydeltä.
Asian virallinen vahvistaminen on kuitenkin vaikeaa. Alue on tällä hetkellä Venäjän joukkojen hallinnassa, mikä tekee tarkkojen mittausten tekemisen mahdottomaksi, toteaa Ukrainan 21. mekanisoidun prikaatin tiedottaja Serhii Dibrov.
Hänen mukaansa edellinen, edelleen virallinen maailmanennätys on Persianlahden sodasta vuodelta 1991. Silloin brittiläisen Challenger 1 -taistelupanssarivaunun ammus osui irakilaiseen T-55-vaunuun 4,7 kilometrin etäisyydeltä.
Ukrainan 21. mekanisoituun prikaatiin lempinimi on ”ruotsalainen prikaati”. Suuri osa heidän mekanisoiduista kyvyistään perustuu ruotsalaisiin taisteluajoneuvoihin, ja monet prikaatin miehistöt on koulutettu Ruotsissa.
Sodan molemmat osapuolet pystyvät hallitsemaan taistelukenttää paikoin jopa vastustajan alueella, minkä vuoksi mekanisoidun sodankäynnin pitää muuttua, kertoo pataljoonan varakomentaja Maxim Horbatchuk.
Myös drooniuhka on kasvanut koko ajan suuremmaksi.
Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että Stridsvagn 122 -taistelupanssarivaunulla on paremmat mahdollisuudet selviytyä, jos se toimii itsenäisesti, ampuu muutaman laukauksen pitkillä etäisyyksillä ja sitten perääntyy.
Vastustajan linjojen murtaminen osana eri aselajien yhteistoimintaoperaatioita on käynyt harvinaiseksi.