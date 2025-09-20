Osuma ilmassa, Lancet-drooni räjähti kesken lennon

Lennokkien massiivinen käyttö Ukrainan rintamalla on luonut tarpeen löytää uusia ratkaisuja niiden torjumiseen.
Sekä Venäjä että Ukraina ovat kokeilleet videolinkin kautta ohjattavien pienten FPV-droonien käyttöä muita lennokkeja vastaan. Laitteita käytännössä pudotetaan joko törmäyksen voimalla, räjähdelastilla tai pienellä verkolla.
Kehitteillä on lisäksi tekoälyn ohjauksella kohteeseen hakeutuvia laitteita. Etulinjassa uhkana ovat pienikokoiset droonit, kuten Lancetit ja valokuitukaapelilla ohjattavat lennokit.
Venäjä on lisännyt huomattavasti asutuskeskuksia ja infrastruktuuria vastaan käytettävien Shahed- eli Geran-räjähdelennokkien tuotantoa, minkä seurauksena Ukrainan ilmatilaan on voitu lähettää yhden yön aikana jopa yli 800 räjähdelennokkia, valemaalia ja risteilyohjusta.
Ukraina tiivistää parhaillaan yhteistyötään Britannian kanssa torjuntadroonien kehittämiseksi. Ne pyritään saamaan massatuotantoon mahdollisimman pian tilanteen vakavuuden vuoksi.
Miehittämättömiä ilma-aluksia on jo käytetty rintamalla, ja niiden sanotaan osoittautuneen hyvin tehokkaiksi Shahedien tuhoamisessa. Merkittävin etu perinteisiin ilmatorjuntaohjuksiin on kustannustehokkuus, sillä uusien torjuntadroonien hintalappu on vain kymmenesosa Shahedien tuotantokustannuksista. Hankkeen myötä ukrainalainen lennokkivalmistaja UKRspecsystems rakentaa uuden tehtaan Britanniaan.
Ukrainan tiedustelulennokin kuvaama video näyttää, kuinka videolinkillä ohjattavia drooneja käytetään etulinjan yllä. Videolla näkyy, kuinka torjuntadrooni lentää venäläisen Lancet-räjähdelennokin perässä ja tuhoaa sen suoralla osumalla. Molemmat räjähtävät kappaleiksi suuressa tulipallossa.
