Tämä Zebra-lelusetti on poistettava käytöstä välittömästi. TUKES

Ostitko tämän lelun? Lapsesi voi tukehtua

Tuotteesta irtoaa pieniä osia.
Lasten lelu vedetään myynnistä siinä ilmenneiden turvallisuuspuutteiden takia. Asiasta kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Tuotteesta irtoaa pieniä osia, joihin lapsi voi tukehtua.

Kuluttajia kehotetaan poistamaan tuote käytöstä välittömästi. Kyseessä oleva lelu on Zebra-teesetti ja tuotenumero 3058431. Lelun vastuuyrityksenä on Tiger Stores Oy ja sitä on myyty Flying Tiger-myymälöissä.

– Yritys pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen. Yritys antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta, Tukes neuvoo sivuillaan.

Yritys kertoo tarkempia tietoja palautusmenettelystä verkkosivuillaan.

