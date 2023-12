”Ostakaa datša” – Moskovassa ei ole ilmahyökkäysten varalle pommisuojia

Moskovan asukkaille ei ole tarjolla tarpeeksi pommisuojia. Ilmahyökkäysten varalle moskovalaisia ohjeistetaan joko ”kääntymään jumalan puoleen”, ”ostamaan datša” eli vapaa-ajan asunto tai muuttamaan toiseen maahan.

Asiasta kertoo brittiläinen historioitsija Chris Owen venäläisiin Telegram- ja medialähteisiin perustuen.

Alueen pommisuojien tilaa on selvitetty sen jälkeen, kun kaupungin pormestari antoi vuosi sitten määräyksen, että suojien tulee olla väestön käytettävissä. Ukraina teki tuolloin ensimmäiset lennokki-iskunsa Moskovaan.

– Tulokset eivät kuitenkaan ole mairittelevia, Owen kirjoittaa X-viestiketjussaan.

Suurin osa käyttökelpoisista suojista näyttää olevan varattu hallituksen virkamiehille tai presidentti Vladimir Putinin puoluetovereille.

Tiloista sinänsä ei välttämättä ole pulaa, mutta niitä ei ole huollettu, niitä käytetään varastoina tai ne on vuokrattu ulos.

– Kukaan ei tiedä missä kunnossa ne ovat ja missä ne ovat. Mitään tunnisteita tai kylttejä ei ole, sanoo Moskovan kaupungin duuman varajäsen Sergei Mitrohin.

Kaupungin duuman varajäsen Jevgeni Stupin yritti kysyä virallisella tietopyynnöllä pommisuojien lukumäärää ja sijaintia, mutta Moskovan aluehallinto vastasi ykskantaan, että ”suojia on saatavilla”.

Jokaisella Moskovan alueella on oma siviilien keskus hätätilanteita varten, mutta paikallinen Telegram-kanava kertoo, että keskukset ovat harvoin auki ja niiden tehtävä on lähinnä vakuutella, että vaaraa ei ole.

– Tänään saattaa olla joitain osoitteita, huomenna saattaa olla joitakin muita osoitteita, vastasi Vykhino-Zhulebinon alueen hätätilannekeskuksen työntekijä journalistille, joka yritti kysyä väestönsuojien sijainteja.

Nizhegorodskyn alueen virkamies puolestaan tokaisi toimittajalle leikillisesti ”me kaikki kuolemme!”

Moskovan osalla alueista ei ole käytettävissä olevia pommisuojia lainkaan ja yhdellä 150000 asukkaan alueella suojia on tiettävästi neljä.

Sen sijaan asukkaat joutuvat luottamaan 1950-luvun kerrostalojen ilmastoimattomiin ja usein kalustamattomiin kellareihin – mikäli onnistuvat löytämään henkilön, jolla on niihin avaimet.

Moskovan siviilipuolustusasioita hoitava virkamies sanoo venäläisessä Point Mediassa, että tilat ovat pääasiassa tavallisia kellareita ilman vahvistuksia.

– Voit istua siellä kolme päivää, [–] joten jos sinulla on mahdollisuus paeta kaupungista, se on parempi.

– En usko, että Venäjä on varautunut lainkaan, hän jatkaa ja sanoo, että nyttemmin kellareihin on asennettu vessoja ja pesualtaita ja viety niihin muun muassa ensiaputarvikkeita.

Moskovan alueellisen duuman varajäsen Dmitry Loktevin mukaan kaupungilla oli 18,5 miljardin ruplan (202 miljoonaa dollaria) budjetti parantaa siviilipuolustusta. Summalla piti muun muassa rakentaa 16 uutta väestönsuojaa ja kunnostaa olemassa olevia.

Rahojen käytöstä tarkoitukseen on kuitenkin vähän näyttöä ja varajäsen Stupin vihjaa, että ne on varastettu, kun varautumissuunnitelmiakin piilotellaan huippusalaisina.

Venäläinen Telegram-uutiskanava löysi asiakirjat siitä, että rahoilla korjatut pommisuojat sijaitsevat hallintorakennuksissa, ja vain yksi suoja asuinrakennuksessa on kunnostettu – siinä asuu Putinin puolueen paikallisjäseniä.

Moskovalaiset itse eivät vaikuta olevan huolissaan suojautumisesta, vaan suurin osa ajattelee menevänsä metrotunneliin, jos tarve vaatii.

– Ihmiset tuntuvat elävän eri todellisuudessa. He vain työntävät kaiken pelottavan ja vaarallisen pois tietoisuudestaan, Mitrohin kommentoi Point Medialle.

