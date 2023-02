Osa menee työpaikalle säästääkseen kotinsa sähkökuluissa

Useampi kuin joka kymmenes työntekijä on mennyt työpaikalleen säästääkseen kodin sähkön- ja lämmönkulutuksessa, ilmenee monipalveluyritys Sodexon teettämästä kuluttajakyselystä.

Talven aikana kiristyneet energiahinnat ovat kannustaneet etenkin pääkaupunkiseudulla asuvia työskentelemään toimitiloissa kodin sijaan. Työpaikallaan energiasäästösyistä työskenteleviä on pääkaupunkiseudulla jopa kolme kertaa enemmän kuin muualla Suomessa.

– Tulos yllätti meidät, mutta käy järkeen. Pääkaupunkiseudulla on hyvät mahdollisuudet saavuttaa säästöä kodin energia- ja lämmityskuluissa, koska työmatkoihin voi hyödyntää varsin kätevästi julkista liikennettä oman auton sijaan. Näin toimiessaan henkilö toimii myös ympäristön kannalta järkevästi, Sodexo Suomen palveluiden kehitysjohtaja Ilkka Pentikäinen pohtii tiedotteessa.

Kyselyyn vastanneista 69 prosenttia kertoo, että työskentelee vähintään 3–4 päivää viikossa työpaikallaan.

– Työn tekemisen paikassa on tapahtunut merkittävä muutos, sillä viime vuoden huhtikuussa vastaava luku kyselyssämme oli 29 prosenttia. Siirtyminen takaisin ainakin osittaiseen läsnätyöhön näkyy vahvasti myös Sodexon toiminnassa, ja toimistojen ja henkilöstöravintoloiden käyttöasteet ovat olleet vahvassa kasvussa, Pentikäinen sanoo.

Osittain työpaikalle paluu johtuu myös työnantajien ohjeistuksista.

– Varsin monessa työpaikassa on esitetty suosituksia, kuinka monta päivää työntekijä voi työskennellä etänä. Syynä tähän on kokemustemme mukaan erityisesti halu pitää yllä sosiaalisia suhteita. Aika yleistä on, että lähityön osuus on kolme päivää viikossa, Sodexo Suomen myyntijohtaja Elina Katila sanoo.

Työntekijät odottavat, että työnantajat ja kiinteistönomistajat kehittävät aktiivisesti toimitilojen energiatehokkuutta ja vastuullisuutta. Vastaajista 53 prosenttia pitää asiaa erittäin tai aika tärkeänä.

– Tämä trendi näkyy myös meillä Sodexolla. Saamme yhä enemmän palautetta paitsi kiinteistönomistajilta, myös tilojen käyttäjiltä esimerkiksi toimitilojen lämpötiloista. Uusien kiinteistöteknisten ratkaisujen ansiosta lämpötiloja voidaan säädellä esimerkiksi tilojen käyttöasteiden mukaan, Pentikäinen kertoo.

Katila sanoo, että vastuullisuusasiat nousevat yhä useammin esiin lisäksi henkilöstöravintoloissa.

– Viime vuonna tekemämme asiakastutkimuksemme mukaan 54 prosenttia sanoo, että ruuan vastuullisuus vaikuttaa arjen ostopäätöksiin. Lisäksi asiakkaistamme 66 prosenttia kertoo, että olisi valmis maksamaan jonkin verran enemmän vastuulliseksi tietämästään ruokavaihtoehdosta, Katila sanoo.

Kyselyn toteutti Syno International Omnibus-tutkimuksena 12.–17. tammikuuta. Kyselyyn vastasi verkossa 1 007 yli 18-vuotiasta suomalaista valtakunnallisesti. Otos on väestöä demografisesti edustava. Tutkimus ei ota kantaa työnantajan toimialaan.