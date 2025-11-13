Ortodoksien kirkko korkeilla aidoilla rakennettiin ilmavoimien viereen

Ruotsalainen Västeråsin kunta yrittää pakkolunastaa ortodoksikirkkoa, joka sijaitsee ilmavoimien lentokentän vieressä. Aiheen ottaa esille kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) blogissaan. Samasta aiheesta kertoi aiemmin myös Iltalehti.

– Ennen kirkot rakennettiin keskelle kylää ja mäelle ja ovet olivat avoinna kaikille. Toisenlaiseen tarkoitukseen tehdyt kirkot sijaitsevat toisaalla ja toimivat tavallaan, Heinonen huomauttaa.

Tässäkin tapauksessa kirkon toiminta ei ole aivan tavanomaista. Kyseinen Västeråsissä sijaitseva kirkko on ympäröity korkein aidoin eivätkä sen ovet ole avautuneet edes kunnan edustajille. Se kuuluu myös Moskovan patriarkaattiin.

Paikallinen suojelupoliisi Säpo onkin arvioinut, että Venäjä käyttää ortodoksikirkkoja ”tiedusteluun” ja ”muuhun turvallisuutta uhkaavaan toimintaan”.

Heinosen mukaan mielenkiintoiseksi tämänkin kirkon tekee se, että ortodoksikirkon rakentaminen aloitettiin vuonna 2017 eli kolme vuotta sen jälkeen, kun Venäjä oli aloittanut valloitussotansa Ukrainassa.

– Sinisilmäisyyttä siis riitti länsinaapurissakin Krimin vallannutta Venäjää kohtaan, Heinonen tuumii.

Hänen mukaansa sinisilmäisyydestä kertoo jotain sekin, että paikallisen Vestmanland Läns Tidning -lehden artikkelissa kirkko todettiin turvallisuusuhaksi jo vuonna 2019. Siitä huolimatta rakennustöiden annettiin jatkua, ja kirkko vihittiin käyttöön vuonna 2023.

– Nyt [vuonna 2025] kunta haluaa pakkolunastaa tiedustelutoimintaan ja turvallisuusuhkaksi ymmärretyn ortodoksikirkon, Heinonen jatkaa.

Myös Suomessa on lukuisia venäläisiä ortodoksikirkkoja. Iltalehden uutisen mukaan Suomessa sijaitsee yhteensä viisi patriarkka Kirillin alaisuudessa toimivaa kirkkoa ja niiden seurakuntiin kuuluu arviolta 4 300 jäsentä. Kirkot sijaitsevat muun muassa Helsingin Etu-Töölössä, Munkkiniemessä ja Mellunmäessä. Moskovan patriarkaatin alaisia kirkkoja on myös Turussa, Porissa ja Sastamalassa. Kyseisiä venäläisiä kirkkoja ei pidä sekoittaa muihin kaupungeissa oleviin ortodoksikirkkoihin, jotka eivät ole Moskovan patriarkaatin alaisuudessa.

Heinonen muistuttaa, että patriarkka Kirill kuuluu diktaattori Vladimir Putinin vankkoihin tukijoihin. Putinin tavoin hänellä on taustaa myös Neuvostoliiton tiedustelupalvelu KGB:n ja sitä seuranneen Venäjän tiedustelupalvelu FSB:n riveistä.

Lopuksi Heinonen pohtii, mitä näille venäläiskirkoille tulisi tehdä.

– Ottaisin mallia Ruotsissa ja kannustan ryhtymään toimiin. Turvallisuus ensin.