Opposition sote-paperi yllätti kansanedustajan – ”on suoraan hallitusohjelmasta”

Pääoppositiopuolue SDP ja muu oppositio jättivät tällä viikolla hallituksen vastattavaksi välikysymyksen sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäsäästöistä.

Kansanedustaja ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Maaret Castrén (kok.) kommentoi Verkkouutisten Asiakysymyksen videohaastattelussa eduskunnassa käytyä keskustelua sotesta ja myös SDP:n omaa viidentoista keinon listaa hillitä sote-kustannusten kasvua. SDP julkaisi paperin vuoden alussa.

Välikysymyksestä ja poliittisesta retoriikasta huolimatta SDP:n omat ehdotukset eivät juuri poikkea hallituksen toimista. Näin asian näkee Maaret Castrén.

– Olin itse asiassa kauhean iloinen, kun luin nämä. Tämähän on suoraan hallitusohjelmasta. Siellä on ihan muutama asia, jotka ovat pikkuisen eri tavalla. Täällä jopa ihan puhutaan siitä, että on ihan oikein karsia kustannuksia, kun löydetään parempia tapoja tehdä, hän toteaa.

Kuluvalla viikolla SDP on kuitenkin arvostellut hallitusta soten lisäsäästöistä.

– Kokonaisuutena lähes jokainen kohta on suoraan otettavissa meidän hallitusohjelmasta. Sehän on tietysti hyvä Suomen kansalle, että meillä on samanlainen näkemys, mitkä ovat niitä toimenpiteitä, jotka saisivat sotea kustannustehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi, kokoomusedustaja sanoo.

Maaret Castrén on lääkäri ja hän on toiminut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) toimialajohtajana ja akuuttilääketieteen professorina Helsingin yliopistossa.

Hän nostaa Asiakysymyksen haastattelussa esille kohtia, joista hän on eri mieltä SDP:n kanssa. Yksi sellainen on ehdotus rajoittaa lääketieteen opiskelijoiden palkkaamista ”epäterveen suurilla palkoilla”.

– Tämä on aivan käsittämätöntä, mitä ihmettä, Maaret Castrén sanoo.

– Minkä takia lääketieteen opiskelijat jotenkin olisivat niitä ikäviä ja pahoja ihmisiä? Lääketieteen opiskelijoita on esimerkiksi Husissa todella paljon. He ovat aina vähemmillä palkoilla kuin valmiit lääkärit, ja amanuenssit vielä huonommilla palkoilla kuin lääketieteen palkatut kandidaatit, hän kertoo.

Maaret Castrénin mukaan lääketieteen opiskelijoita ei pidä syyllistää järjestelmän haasteista, jonka takia korkeita palkkioita maksetaan esimerkiksi lääkäripulasta kärsivillä alueilla. Houkuttelurahoja tarjotaan kaikille, mutta nuorille lähteminen kauemmaksi töihin saattaa olla helpompaa kuin muilla lääkäreillä.

– Jos meillä on jossain esimerkiksi tiukan hoitotakuun aikana pulaa lääkäreistä, on lääketieteen opiskelijoiden usein helppo lähteä esimerkiksi koko viikonlopuksi johonkin kauemmaksi töihin. Perheellisillä ja virkatyössä olevilla asia ole aina niin, hän toteaa.

Korkeampi palkka toimii kannustimena opiskelijoille.

– Miksi lääketieteen opiskelija ei saisi ottaa näitä vastaan, Maaret Castrén kysyy.

Lääketieteen opiskelijoita ei hänen mukaansa saa osoittaa sormella. Hyvinvointialueilla kallista vuokra- ja keikkatyötä voi hänen mukaansa vähentää toisella tavalla.

– Luodaan alueita ja yksiköitä, joiden on mahdollista rekrytoida ilman, että on tällaisia ylisuuria (palkkoja), hän sanoo.

Miksi SDP haluaa palkkaleikkurin lääkäriopiskelijoille?