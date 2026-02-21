”Oppositio yrittää sumuttaa ja sotkea faktoja”

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon (kok.) mukaan oppositiopuolueet pyrkivät tietoisesti sotkemaan keskustelua alkoholilakia käsiteltäessä.

– Ensimmäinen virhe oli jo siinä, että oppositio väittää hallituksen vapauttavan lainsäädännöllä etämyynnin. Se ei pidä paikkansa. Etämyynti Suomeen on jo nyt yksiselitteisesti laillista Korkeimman oikeuden viime syksyllä antaman ratkaisun myötä. Nyt hallitus selkeyttää etämyynnin sääntelyä, esimerkiksi ikärajakontrollilla, Wallinheimo sanoo tiedotteessa.

Oppositio vetoaa EU-komission muistiinpainoihin Komission ja Suomen viranomaisten välisestä tapaamisesta marraskuussa 2022. Tapaamisessa Suomen viranomaiset ovat esittäneet sääntelyratkaisua, jossa alkoholin etäostaminen todettaisiin yksiselitteisesti lailliseksi ja rajat ylittävä etämyynti puolestaan rajoitettaisiin vain kotimaan vähittäismyynnin vahvuuksiin.

Wallinheimo muistuttaa asiakirjan kontekstista.

– Kun näin asiakirjan, olin hämmentynyt. Siitä ei millään ole luettavissa sitä, mitä oppositio väittää siellä lukevan. Komissio on virkatasolla ilmaissut tyytyväisyytensä siihen, että Suomen esittämät ratkaisut etenevät oikeaan suuntaan, kun siihen asti Suomi on komissiolle väittänyt etämyynnin Suomeen olleen kokonaan kiellettyä. Missään nimessä asiakirjasta ei ole luettavissa, että komissio hyväksyisi esitetyn ratkaisunsa sellaisenaan. Päinvastoin komissio huomauttaa asiaan kytkeytyvän ratkaisemattomia kysymyksiä.

Wallinheimo muistuttaa, että koko tapaaminen on järjestetty siksi, että komissio on katsonut Suomen lainsäädännön olevan ristiriidassa EU:n oikeuden kanssa. Tapaaminen on ollut osa komission jo vuosia sitten aloittamaa EU Pilot-menettelyä.

Kyseessä on neuvottelumenettely, jossa komissio pyrkii ohjaamaan jäsenmaata korjaamaan kansallista lainsäädäntöä siltä osin, kun se on ristiriidassa EU lainsäädännön kanssa.

– EU:n sisämarkkinoiden perusta on tavaroiden vapaa liikkuvuus. Jos toisessa jäsenvaltiossa laillisesti myytävää tuotetta saa etämyydä Suomeen, rajoitusten on oltava EU-oikeuden mukaisia, syrjimättömiä ja suhteellisia. Hallituksen esitys on rakennettu näiden reunaehtojen varaan, Wallinheimo sanoo.

– Oppositio yrittää sumuttaa ja sotkea faktoja. EU-oikeuden asiantuntijat ovat todenneet lukuisia kertoja, että emme voi kansallisesti rajoittaa alkoholin etämyyntiä tietyille prosenteille. Tätä ei yhdet kokousmuistiinpanot muuta. Suomella ei ole varaa säätää lakia, joka kaatuu ensimmäisessä EU-oikeudellisessa tarkastelussa.

– Olen toki samaa mieltä opposition kanssa siitä, että olisi parempi jos kotimaiset ja ulkomaiset toimijat saisivat palvella suomalaisia samoilla tavoilla. Siihen vain ainoa tapa on purkaa Alkon monopoli, mutta olen ymmärtänyt, että siihen oppositiossa ei ole valmiutta.