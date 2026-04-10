Oppositio vaatii suojaosan palauttamista – asiantuntija kyseenalaistaa vaikutukset

Ylen eilisessä vaalitentissä keskusteltiin myös työttömyysturvan 300 euron suojaosasta, jonka SDP haluaisi palauttaa matalasuhdanteen aikana ja muut oppositiopuolueet kaikkina aikoina. Myös hallituspuolue RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoi tentissä, että ”kaikki kivet pitäisi tässä tilanteessa kääntää”.

Valtiovarainministeriön strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen muistuttaa X-alustalla, että suojaosan poisto ei hävittänyt työnteon kannustimia.

Kärkkäinen viittaa VATT:n viime syksynä tekemään tutkimukseen, jonka mukaan Suomessa työttömien osa-aikatyön kannustimet ovat kansainvälisesti katsoen edelleen hyvät suojaosien poiston jälkeenkin. Monissa muissa maissa palkkatulot vähentävät etuuksia huomattavasti enemmän.

Myöskään työttömien tekemä osa-aikatyö ei romahtanut suojaosien poiston jälkeen, vaan vaikutus oli muutaman prosentin luokkaa.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) toteaa, että kun työttömyystuella ansaitsee euron, pienenee etuus 50 sentillä.

– Työttömyysturvan sovittelu toimii Suomessa paremmin kuin yleisesti luullaan ja kansainvälisesti vertaillen joustavasti. Työtä kannattaa ottaa vastaan, hän sanoo X:ssä.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen mukaan suojaosa itsessään muodosti kovemman tuloloukun.

– Työttömyysturvan suojaosa luotiin aikanaan hyvässä tahdossa, ajatuksella että kaiken lisätyön pitää kannattaa. Se vain valitettavasti samalla loi suojaosan päättymisen kohdalle vielä jyrkemmän tuloloukun – ja teki sen jälkeisestä lisätyöstä vielä pidemmälle kannattamattomampaa, Romakkaniemi kommentoi.

