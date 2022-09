Oppositio jätti välikysymyksen vanhuspalveluista – ”tilanne on epäeettinen”

Oppositiopuolueet ovat jättäneet hallitukselle välikysymyksen vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä.

Kokoomuksen aloitteesta tehtyyn välikysymykseen yhtyivät myös perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit.

– Hallituksen politiikka on johtanut hoitajapulan syvenemiseen ja se näkyy vanhustenhuollossa yhä vakavampina ongelmina, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa korosti asiasta järjestetyssä tiedotustilaisuudessa eduskunnassa perjantaina.

– Tilanne on epäeettinen ja epäinhimillinen.

– Se mikä tässä on pahinta, on vaara, että palvelujen syöksykierre jatkuu ja siksi korjaustoimiin on ryhdyttävä heti. Hoitajia ei riitä hoitajamitoituksen täyttämiseen ja hoitopaikkoja joudutaan sulkemaan. Kotihoidossa työskennellään yhä useammin vajaammalla miehityksellä ja kynnys päästä kotihoitoon on noussut.

– Vanhuspalveluiden tilanne heijastuu myös terveydenhuoltoon, kun ihmisillä ei ole paikkaa, mihin mennä.

– On valtava riski, jos sote-palvelut siirtyvät kriisiytyneessä tilanteessa uusille hyvinvointialueille. Tällaista tilannetta emme halua Suomessa nähdä.

– Olemme huolissamme, että koko suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto on ajautumassa ja ajelehtimassa päin seinää. Nyt pitää katsoa totuutta silmiin.

Sarkomaa vakuutti opposition olevan valmis tukemaan kaikkia hallituksen järkeviä esityksiä vanhuspalveluiden ja terveydenhuollon kriisin ratkaisemiseksi.

– Me tiesimme, että ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoituksen tiedettiin lisäävän hoitajien tarvetta rajusti, mutta hallitus ratkaisi tuon ongelman vain paperilla. Nyt me tiedämme, mihin se johti. Seuraukset ovat vakavat, Sarkomaa totesi viitaten hallituksen lakiin kirjaamaan 0,7 henkilöstömitoitukseen.

