Oppimistulokset laskussa, Li Andersson IL:lle: Näin etäopetus tulee näkymään

Suomen menestys Pisa-tutkimuksissa on viime vuosina heikentynyt, ja oppimistuloksista on käyty julkisuudessa jo huolestunuttakin keskustelua. Viimeisimmät tulokset ovat vuodelta 2018, mutta oppimistason laskusta on myös tämän jälkeen esitetty arvioita.

Iltalehdessä opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson avaa omaa kantaansa Suomen heikentyneisiin Pisa-tuloksiin.

– Jos pohditaan syitä sille, miksi Suomen oppimistulokset ovat heikentyneet, yksi kehityssuunta, joka on pakko nostaa esille on, että Suomi oli harvoja OECD-maita, joissa vuosina 2012–2018 oppilaskohtainen rahoitus koulutukseen väheni. Emme me ole kovin hyvin pitäneet huolta koulutusjärjestelmästä noiden vuosien aikana, Andersson sanoo.

Anderssonin mukaan varhaiskasvatukseen panostaminen on keskeisessä roolissa kehityssuuntaa käännettäessä. Tämä on ministerin mukaan näkynyt myös hallituksen tavoitteissa.

Koronapandemia on kuitenkin hankaloittanut tavoitteiden toteuttamista, Andersson sanoo. Esimerkiksi hän nostaa etäopetuksen, jossa koululaisten kotiolot korostuvat normaalia lähiopetusta enemmän.

– Siinä (etäopetuksessa) valitettavasti meidän arviomme on se, että se varmaan näkyy oppimiserojen kasvuna näistä muista toimenpiteistä huolimatta, opetusministeri sanoo Iltalehdelle.

– Yleisesti totta kai pitää olla huolissaan, mihin suuntaan oppimistulokset kehittyvät ja ne vaikuttavat kaikilla aloilla, Andersson kommentoi.