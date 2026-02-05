Pankin arvio: EKP:n seuraava liike ennemmin koronnosto kuin lasku

Euroopan keskuspankki (EKP) piti torstaina kokouksessa odotetusti ohjauskorot ennallaan. Rahapolitiikkalinjan kannalta keskeinen talletuskorko pysyi 2,0 prosentissa, jossa korko on ollut viime vuoden kesäkuusta alkaen.

Vakaalla rahapolitiikkalinjalla jatkamista perusteli euroalueen pitkälti ennallaan pysynyt talous- ja inflaatiokuva.

– Rahapolitiikkalausunnon kiinnostavinta antia oli se, että EKP odottaa edelleen inflaation vakautuvan 2 prosentin tavoitetasolle keskipitkällä aikavälillä tammikuun vaisusta inflaatiokehityksestä huolimatta. Rahapolitiikkalausunnon perusteella EKP ei siis ole säikähtänyt inflaation painumista tavoitetason alapuolelle. EKP korosti myös euroalueen talouden kestokykyisyyttä valaen uskoa talouden kohentumista kohtaan, arvioi OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen tiedotteessa.

EKP ei Hännikäisen mukaan tietoisesti halunnut antaa uusia vihjeitä tulevaisuudensuunnitelmistaan, vaan toisti tutun linjansa, että tulevat korkopäätökset tehdään kokous kerrallaan tulevan talousdatan perusteella.

– Ennakoimme EKP:n olevan seuraavaksi ennemmin kallellaan koronnoston kuin koronlaskun suuntaan, jos odotuksemme euroalueen talouskasvun vähittäisestä piristymisestä ja työmarkkinoilta kumpuavista sitkeistä hintapaineista toteutuu. Ennustamme EKP:n pitävän ohjauskorkonsa nykytasoilla ainakin vuoden viimeiseen joulukuun korkokokoukseen asti, mutta seuraava koronnosto voi hyvin lykkääntyä ensi vuoden puolelle. Korkomarkkinat hinnoittelevat seuraavaa koronnostoa vuoden 2027 loppupuolelle, Hännikäinen arvioi.

OP ennustaa kotitalouksien kannalta keskeisen 12 kuukauden euribor-koron kohoavan vain hienoisesti tämän vuoden aikana nykyiseltä 2,23 prosentin tasolta.

– Euribor-futuurit hinnoittelevat vuoden loppuun 2,3 prosentin tasoa, joten korkomarkkinatkaan eivät usko mainittaviin korkotason muutoksiin, Hännikäinen muistuttaa.