Opiskelijoiden tukiin useita muutoksia ensi vuonna

Ensi vuonna useita opiskelijoiden tukia tullaan korottamaan. Kelan mukaan useita tukia korotetaan ja opintolainahyvityksen oikeuttavan tutkinnon suoritusaikaa voidaan pidentää Ukrainan sodan takia.

Vuoden 2023 alusta opintotuen vuositulorajoihin tulee tasokorotus, joka nostaa opiskelijoiden tulorajaa noin 20 prosenttia päättyvään vuoteen verrattuna. Tämä tarkoittaa, että yhdeksältä kuukaudelta opintotukea nostava opiskelija voi saada bruttotuloja 18 720 euroa.

Seuraavan lukuvuoden alusta 1.8.2023 lähtien opintorahaa korotetaan kansaneläkeindeksin perusteella 4,2 prosenttia. Itsenäisesti asuva 18 vuotta täyttäneen opiskelijan kuukausittain maksettava tuki nousee näin 268,23 eurosta 279,38 euroon.

Opintorahan huoltajakorotukseen tulee 10 euron korotus. Tukeen ovat oikeutettuja alle 18-vuotiaan lapsen huoltajat, jotka saavat opintorahaa. Myös huoltajakorotukseen sisältyy vuoden alusta lähtien indeksikorotus, jonka myötä tuen määrä nousee 107,17 eurosta 117,17 euroon. Indeksikorotusta jatketaan 1.8.2023, jolloin kuukausittaiseksi määräksi tulee 122, 05 euroa.

Korkeakouluopiskeilijoilla on mahdollisuus saada pidennystä opintolainahyvitykseen oikeuttavan tutkinnon suoritusaikaan, mikäli maassa, jossa opintoja suoritetaan on sota. Yhden lukukauden mittaisen pidennyksen suoritusaikaan voi myös saada tilanteessa, jossa opiskelumaassa on vakavuudeltaan sotaan rinnastettava tilanne.

Kelan mukaan tällaisia voivat esimerkiksi olla vakava suuronnettomuus tai luonnonkatastrofi, laajavaikutteinen aseellinen hyökkäys tai laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti.

Opiskelijoiden ateriatukea korotetaan 0,25 eurolla, jonka myötä tuki on 2,55 euroa aterialta. Ennen ateriatuen vähennystä perushintainen opiskelija-ateria saa maksaa enintään 5,50 euroa eli opiskelija-ateriasta saa jäädä opiskelijalle maksettavaa enintään 2,95 euroa.

Pieni korotus on tulossa myös korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksuun. Läsnäolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat maksavat lukukaudesta 36,80 euron terveydenhoitomaksun, joka yhden euron enemmän kuin aikaisemmin kerätty 35,80 euron maksu.