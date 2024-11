Opiskelija-asuntojen kysyntä räjähti: Nämä kohteet viedään käsistä

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (Hoas) asuntojen käyttöasteet ovat ennätyksellisen korkealla, Hoas tiedottaa.

Suosio näkyy muun muassa kampusalueiden lähettyvillä sijaitsevissa asunnoissa.

– Etenkin Otaniemessä ja Myllypurossa lähes kaikki asuntomme soluista kolmioihin on vuokrattu. Asuntojen hyviä sijainteja, metron tuomia kulkuyhteyksiä ja edullisia hintoja arvostetaan: kun on saanut opiskelija-asunnon oman oppilaitoksen läheltä, siitä ei tällä hetkellä helposti luovuta. Jos joku asunnoista sattuu vapautumaan, ne menevät heti kaupaksi, Hoasin asiakkuusjohtaja Pia Jaakola kertoo tiedotteessa.

Jaakolan mukaan ei ole ihme, että kampusalueiden lähettyvillä ja metroradan varrella sijaitsevat asunnot ovat suosittuja.

– Arki rullaa sujuvammin, kun kodin, kampuksen ja vapaa-ajan menojen välillä on helppo liikkua. Vaikka Hoasin tekemän selvityksen mukaan etäopiskelu on yleistynyt kovasti, silti opiskelijat haluavat asua oppilaitoksen lähettyvillä. Tästä syystä Hoas haluaa rakentaa uusia kohteita keskeisille paikoille ja hyvien kulkuyhteyksien päähän kampusalueista. On myös vastuullista rakentaa sellaisia taloja, jotka palvelevat opiskelijoiden tarpeita ja ovat aina täynnä, Jaakola mainitsee.

Espooseen on rakentumassa lähivuosina useampi uusi opiskelijatalo. Näissäkin kohteissa sijainti on huomioitu. Aivan Otaniemen läheisyyteen Tapiolaan rakentuu 213 asunnosta koostuva opiskelijatalo, ja parin metropysäkin päähän Niittykumpuun rakentuu kokonainen asuinkortteli, yhteensä 272 opiskelija-asuntoa. Tapiolaan rakentuva kohde valmistuu syksyllä 2025 ja Niittykummun asuinkortteli keväällä 2026.

– Espoon veto on vahvistunut Länsimetron myötä. Uudet kohteet palvelevat erityisesti Aalto-yliopistossa opiskelevia: Niittykummusta ja Tapiolasta on hyvät kulkuyhteydet Otaniemeen, Jaakola sanoo.

Espooseen rakentuvien uusien kohteiden lisäksi Hoas rakentaa kolmesta tornitalosta ja kolmesta matalammasta kerrostalosta koostuvaa asuinkorttelia, Hoas Huippua, loistavien kulkuyhteyksien ääreen Pasilaan. Asuntoja Hoas Huippuun rakentuu yhteensä 359. Opiskelijatalon on määrä valmistua vuoden 2026 aikana.