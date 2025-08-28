Opintotuen hakemusten käsittelyssä ruuhkaa, 3000 opiskelijan tuet viivästyvät

Opintotuen ja asumislisän hakemusten käsittelyajat ovat Kelassa edelleen tavanomaista pidemmät.

Ruuhkautuneen käsittelyn vuoksi osa opiskelijoista ei saa tukeaan maanantaina 1. syyskuuta. Kelan arvion mukaan noin 3000 opiskelijan tuet viivästyvät.

Viivästyneet tuet maksetaan Kelan arvion mukaan suurimmilta osin viimeistään keskiviikkona 3. syyskuuta.

Valtaosalle uusista ja jatkavista korkeakouluopiskelijoista opintoraha ja lainatakaus on myönnetty tuen hakemisen yhteydessä, ja niiden avulla voi aluksi turvata asumisen kustannuksia.

– Uudet ja jatkavat opiskelijat, jotka ovat jo saaneet päätöksen opintorahasta ja lainatakauksesta, voivat turvata syyskuun tilannetta näillä tuilla. Jos asumislisäpäätöstä ei ole vielä saanut, saa sen viimeistään syyskuun puoliväliin mennessä, Kelan Opintoetuuksien ratkaisukeskuksen päällikkö Marianne Schauman-Lindberg sanoo tiedotteessa.

Korkeakouluopiskelijoiden opintotukihakemuksia oli Kelan käsittelyssä 27. elokuuta noin 47 000. Vertailun vuoksi hakemuksia oli jonossa 7. elokuuta noin 82 000.

Tällä hetkellä korkeakouluopiskelijoiden hakemusten käsittely kestää pidempään kuin 14 päivää, mikä on Kelan itse asettama tavoiteaika käsittelylle. Schauman-Lindbergin mukaan tilanne normalisoituu ensi viikon aikana. Toisen asteen opiskelijoiden opintotukihakemukset käsitellään normaalissa 14 päivän tavoiteajassa.

Jos tukien viivästyminen aiheuttaa opiskelijalle haasteita vuokranmaksuun, kannattaa hänen olla ensisijaisesti yhteydessä vuokranantajaan.

Hakemuksen tilanteen voi tarkastaa OmaKelasta. Asiakkaan ei tarvitse tehdä uutta hakemusta eikä olla yhteydessä Kelaan, vaikka aiemmin lähetetyn hakemuksen käsittelyssä kestää tavallista pidempään.