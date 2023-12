Opintolainan valtiontakaus ja opintorahan huoltajakorotus suurenevat

Ensi vuoden alussa opintorahan huoltajakorotus suurenee yhteensä 30 eurolla. Käytännössä muutos on nykyiseen määrään verrattuna 20 euroa, koska huoltajakorotuksessa on määräaikaisesti vuoden 2023 ajan 10 euron korotus. Uusi huoltajakorotuksen määrä on 141,63 euroa kuukaudessa.

Hallitus esittää myös, että opintorahaan ei tehtäisi indeksitarkistusta vuosina 2024–2027. Siten opintorahan määrä pysyisi ennallaan. Esimerkiksi itsenäisesti asuva 18-vuotias opiskelija saisi jatkossakin opintorahaa 279,38 euroa kuukaudessa.

Opintotukilain muutoksen myötä opintolainan valtiontakauksen määrät suurenevat. Suomessa opiskelevalla yli 18-vuotiaalla takauksen määrä suurenee 650 eurosta 850 euroon kuukaudessa ja ulkomailla opiskelevalla 800 eurosta 1 000 euroon. Siten takauksen määrä on 200 euroa suurempi kuin aiemmin.

Alle 18-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden takauksen määrä taas suurenee 300 eurosta 400 euroon kuukaudessa.

Lisäksi opintolainan nostokertojen lukumäärät muuttuvat. Toisen asteen opiskelijoilla nostokertoja on jatkossa lukuvuoden aikana neljä opintojen kestosta riippumatta. Korkeakouluopinnoissa, jotka kestävät enintään 12 kuukautta, lainan nostokertoja tulee olemaan kaksi nykyisen yhden sijaan. Kokonaan ulkomailla suoritettavissa opinnoissa nostokertojen määrät pysyvät kuitenkin ennallaan.

Muutokset opintolainoihin tulevat voimaan 1.8.2024.