Opintolainaa nostaneiden määrä kasvoi – asumistuki selittää muutosta

Opintolainaa nostaneiden määrä kääntyi viime vuonna kasvuun muutaman vuoden tauon jälkeen, tiedottaa Kela. Muutosta selittävät opiskelijoiden siirto pois yleisen asumistuen piiristä sekä heikko työllisyystilanne.

Opintolainaa nosti viime vuonna noin 159200 opiskelijaa, mikä oli 2600 opiskelijaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuosina 2023–2024 opintolainaa nostaneiden määrä laski, kun se vuosina 2014–2022 kasvoi vuosittain.

– Opiskelijoiden siirto yleisen asumistuen piiristä takaisin opintotuen asumislisän saajiksi elokuussa 2025 voi selittää opintolainan suosion kasvua, arvioi erikoistutkija Heta Moustgaard tiedotteessa.

Opiskelijan asumislisä on korkeintaan 200–300 euroa kuussa asuinkunnasta riippuen, kun yksin vuokralla asuvan opiskelijan suurin mahdollinen asumistuki oli 394 euroa kuukaudessa. Jos esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asuva opiskelija saa opintotukea ja asumislisää 9 kuukaudelta vuodessa, hänen asumisen tukensa pienenee vuositasolla yli 2000 euroa.

– Tukien muutoksesta johtuvaa tulojen alenemista luultavasti paikataan opintolainalla. Etenkin kun nuorten heikko työllisyystilanne vaikeuttaa opiskelijoiden mahdollisuutta tasata asumisen tuen pienenemistä työnteolla, Moustgaard sanoo.

Vuoden 2025 lopussa opintovelallisia oli kaikkiaan 525555 henkilöä eli noin 9 prosenttia väestöstä. Vuoden 2025 lopussa opintovelallisten keskimääräinen lainasumma oli 12690 euroa. Summa on noin 600 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin, kun summia tarkastellaan vuoden 2025 rahassa.

Alueellisesti vertaillen suurimmat lainat ovat Helsingissä asuvilla, jossa keskimääräinen lainasumma oli reilu 14500 euroa. Pienin keskimääräinen lainasumma, noin 10600 euroa, oli Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Kela voi maksaa opintolainahyvitystä eli osan opintolainasta korkeakouluopiskelijalle, joka on aloittanut ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintonsa 1.8.2014 tai sen jälkeen ja suorittaa tutkintonsa määräajassa.

Opintolainahyvitystä saaneiden määrä nousi viime vuonna 21600 henkilöön, mikä oli noin 1500 enemmän kuin vuotta aiemmin. Määrä on noussut tasaisesti viime vuosina.

Opintolainahyvitys on 40 prosenttia siitä opintolainan määrästä, joka ylittää 2500 euroa. Keskimääräinen opintolainahyvityksen määrä oli 4754 euroa vuonna 2025.