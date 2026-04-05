Opetusministeri Ylelle: Suuret avoimet opetustilat olivat virhe

Opetusministeri Anders Adlercreutzin (r.) mukaan koulujen suuret ja avoimet opetustilat olivat virhe.

– Niiden yleistymiseen kouluissa vaikutti muun muassa vääränlainen tehokkuusajattelu, hän kommentoi Ylelle.

Tällä hetkellä kouluja suunnitellaan opetusministerin mukaan eri tavalla. Niissä ei ole avoimia tiloja opetukselle, vaan perinteisiä luokkahuoneita. Luokkien yhteydessä on myös pienempiä tiloja rauhoittumiseen.

Ennen poliitikon uraansa Adlercreutz on toiminut arkkitehtina ja suunnitellut muun muassa kouluja ja päiväkoteja. Hän uskoo tästä olleen hyötyä myös opetusministerin tehtävässä.

Kouluja suunniteltaessa tulee ymmärtää sekä lapsen todellisuutta että opettajien työtä, opetusministeri sanoo.

Koulujen tulisi tukea lasten kasvatusta ja sosiaalista kehitystä sekä tarjota tilaa rauhoittumiselle. Koulujen pitää opettaa lapsille hitautta ja kestämään myös tylsyyttä, Adlercreutz sanoo.

Rakennusten akustiikka on huomioitava suunnitteluvaiheessa. Lisäksi rakennusten tulee luoda lapsille turvallisuudentunnetta, Adlercreutz lisää.

– Lapset toivovat usein omia vetäytymistiloja sekä koloja ja pesiä. Usein he puhuvat myös pihasta, mikä aikuisilta helposti unohtuu, hän sanoo.

Koulut voivat olla hänen mielestään suuriakin, kunhan suunnittelu tehdään huolellisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi pienempien yksiöiden suunnittelua. Niissä tulisi olla omat sisäänkäynnit ja pihat, opetusministeri selventää.