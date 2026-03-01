OPEC+ lisää öljyntuotantoa

Johtavien öljyntuottajamaiden ryhmä ilmoitti nostavansa päivittäistä tuotantoa. Tuotantoa nostetaan CNN:n mukaan 206 000 barrelilla päivässä. Viime vuoden neljännellä neljänneksellä OPEC lisäsi tuotantoaan 137 000 barrelilla päivässä.

Ryhmä ei lausunnossaan maininnut konfliktia, mutta sanoi jatkavansa markkinaolosuhteiden arviointia.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Tuotannon lisäys saattaa hillitä jonkin verran odotettua öljyn hinnan nousua, kun futuurimarkkinat avautuvat sunnuntai-iltana. Energia-analyytikot eivät kuitenkaan odotta tuotannon lisäysten tekevän paljoakaan hintojen pitämiseksi kurissa.

– Olemme erittäin epävarmassa tilanteessa. Seuraavien 72 tunnin aikana on todennäköisesti paljon ylä- ja alamäkiä, sanoi Pickering Energy Partnersin perustaja ja sijoitusjohtaja Dan Pickering.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Iran on iskenyt moniin naapurimaihinsa, mutta toistaiseksi se ei ole hyökännyt muiden maiden öljykenttiin ja jalostamoihin kuten aiemmin.

– Öljyn hinta todennäköisesti nousee sunnuntai-iltana Lähi-idän tarjonnan vähenemisen riskin vuoksi. Mutta jos tämä häiriö todella tapahtuu, hinnat voivat helposti nousta 80 dollariin tynnyriltä, ​​kun ne olivat perjantaina, jolloin markkinat sulkeutuivat, noin 70 dollaria, Pickering sanoi.

Hormuzinsalmen kautta kulkee 20 prosenttia maailman öljystä.