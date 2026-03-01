OPEC+ lisää öljyntuotantoa

Johtavien öljyntuottajamaiden ryhmä ilmoitti nostavansa päivittäistä tuotantoa. Tuotantoa nostetaan CNN:n mukaan 206 000 barrelilla päivässä. Viime vuoden neljännellä neljänneksellä OPEC lisäsi tuotantoaan 137 000 barrelilla päivässä.
Ryhmä ei lausunnossaan maininnut konfliktia, mutta sanoi jatkavansa markkinaolosuhteiden arviointia.
Tuotannon lisäys saattaa hillitä jonkin verran odotettua öljyn hinnan nousua, kun futuurimarkkinat avautuvat sunnuntai-iltana. Energia-analyytikot eivät kuitenkaan odotta tuotannon lisäysten tekevän paljoakaan hintojen pitämiseksi kurissa.
– Olemme erittäin epävarmassa tilanteessa. Seuraavien 72 tunnin aikana on todennäköisesti paljon ylä- ja alamäkiä, sanoi Pickering Energy Partnersin perustaja ja sijoitusjohtaja Dan Pickering.
Iran on iskenyt moniin naapurimaihinsa, mutta toistaiseksi se ei ole hyökännyt muiden maiden öljykenttiin ja jalostamoihin kuten aiemmin.
– Öljyn hinta todennäköisesti nousee sunnuntai-iltana Lähi-idän tarjonnan vähenemisen riskin vuoksi. Mutta jos tämä häiriö todella tapahtuu, hinnat voivat helposti nousta 80 dollariin tynnyriltä, kun ne olivat perjantaina, jolloin markkinat sulkeutuivat, noin 70 dollaria, Pickering sanoi.
Hormuzinsalmen kautta kulkee 20 prosenttia maailman öljystä.