OP Pohjola on moninkertaistamassa bonukset arjen vakuutuksista., LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

OP Pohjola yli kymmenkertaistaa bonukset – tämä osa säilyy verovapaana

  • Julkaistu 08.12.2025 | 09:20
  • Päivitetty 08.12.2025 | 09:20
  • Yritykset
Taustalla on yhtiön hyvä tuloskehitys.
OP Pohjola yli kymmenkertaistaa osuuspankkien omistaja-asiakkaille kertyvät OP-bonukset koti-, omaisuus- ja ajoneuvojen kaskovakuutuksista vuonna 2026, yhtiö tiedotti maanantaina.

Uusi lisäetu koskee sekä nykyisiä että uusia omistaja-asiakkaita, ja täydentää vuoden alussa uudistuvaa etukokonaisuutta.

Maksetuista vakuutuslaskuista bonuksia kertyy viisi prosenttia normaalin 0,4 prosentin sijaan. Lisähyöty asiakkaille on yli 30 miljoonaa euroa.

– OP Pohjolan hyvä tuloskehitys mahdollistaa sen, että voimme ensi vuonna yli kymmenkertaistaa koti-, omaisuus- ja ajoneuvojen kaskovakuutuksista kertyvät bonukset. Keskittäminen tekee siis bonusta – nyt vielä entistä enemmän, kertoo OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio perustelee tiedotteessa.

Omistaja-asiakkaiden määräaikainen lisäetu täydentää 1.1.2026 uudistuvaa omistaja-asiakasetujen kokonaisuutta. Pankki- ja varallisuudenhoitopalveluista kertyvät OP-bonukset ovat tammikuusta alkaen pääomatuloveron alaista tuloa. Vakuutusmaksuista kertyvät bonukset ovat verovapaita, sillä ne rinnastetaan alennuksiksi.

OP-bonuksia on maksettu omistaja-asiakkaille vuodesta 1999 lähtien yhteensä lähes 4 miljardia euroa. Omistaja-asiakkaiden mahdollisista lisäeduista päätetään vuosittain.

