OP ja Nordea ennustavat kasvua – mutta yksi asia voi estää sen

Suomen talous junnasi viime vuonna paikallaan, eikä odotettua käännettä parempaan lopulta nähty. Tuoreimmat talousennusteet povaavat kuitenkin kasvun piristyvän kuluvana vuonna.

OP Pohjolan torstaina julkaiseman ennusteen mukaan talouskasvu kiihtyy kuluvana vuonna 1,5 prosenttiin. Pankkikonserni Nordea ennusti alkuviikolla 1,0 prosentin kasvua.

Pankkien ennusteet kertovat, että pitkään odotettu kasvun käynnistyminen on mahdollista, mutta käänne ja vauhti riippuvat useammasta tekijästä.

Nordean mukaan talouden perustekijät ovat jo kohentuneet ja edellytykset elpymiselle ovat olemassa. Silti etenkin yksi asia on pitänyt Suomen kasvun kurissa jo pitkään: yksityinen kulutus on ollut vaisua jo kolme vuotta, eikä korkojen lasku tai ostovoiman koheneminen ole vielä saanut kotitalouksia avaamaan rahapussejaan.

Kulutusta on jarruttanut ennen kaikkea korkea säästämisaste. Moni on säästänyt kasvaneet reaalitulonsa sukanvarteen. Taustalla on myös kasvaneen työttömyyden ja aiheuttamaa epävarmuutta.

Säästämisasteen kehitys on olennainen tekijä talouden käänteessä: jos säästämishalukkuus ei hellitä, kasvu jää vaimeaksi.

Nordean ennusteen mukaan säästämisasteen jämähtäminen nykytasolle tarkoittaisi kumulatiivisesti noin prosenttiyksikön heikompaa BKT-kehitystä tämän ja seuraavan vuoden aikana.

Viennissä on nähty jo käänne parempaan. OP Pohjolan mukaan etenkin tavaravienti kasvoi jopa yllättävän vahvasti viime vuonna tullihuolien keskellä. Kansantalouden tilinpidon mukainen viennin määrä kasvoi tammi-syyskuussa 3,5 prosenttia. Tavaravienti kasvoi 6,5 prosenttia.

Kysyntänäkymät kohenevat Pohjois-Euroopan paranevien suhdannenäkymien myötä. Viennin kasvun arvioidaankin jatkuvan vakaana kuluvana vuonna.

Myös teollisuudessa on nähtävissä piristymistä. Teollisuuden uusissa tilauksissa nähtiin viime vuonna kasvua, ja erityisesti metalliteollisuuden tilauskehitys on ollut positiivista. Tilausten kasvu näkyy tyypillisesti viiveellä myös teollisuustuotannossa ja tavaraviennissä.

Kysyntää tukee myös se, että investointien odotetaan piristyvän vähitellen Euroopassa, ja erityisesti puolustusteollisuudessa kasvu on ollut vauhdikasta.

Nordea muistuttaa, että Suomen teollisuuden kilpailukyky on hyvällä tasolla ja sitä tukevat maltillinen sähkön hinta ja palkankorotusten hillitty taso.

OP Pohjolan mukaan talous alkoi ennakkotietojen perusteella kasvaa jo viime vuoden lopulla. OP nostaa esiin positiiviset uutiset korttimaksudatasta: joulukuussa OP:n asiakkaiden korttimaksut kasvoivat 2,8 prosenttia edellisvuodesta. Viime viikkojen aikana kasvuvauhti on OP:n mukaan kiihtynyt edelleen.

Sen sijaan rakennusalalla tilanne on yhä heikko. Nordean mukaan rakentamisessa ei vielä näy piristymisen merkkejä, kun asuntomarkkinoiden ylitarjonta jatkuu. Myös vuokramarkkinoilla tarjontaa on edelleen paljon, mikä on kääntänyt vuokrat laskuun.

Vaikka työttömyyden trendiluku kohosi viime vuoden lopulla 10,6 prosenttiin, työllisyysaste on pysynyt viime vuoden tasolla.

Yksityisellä puolella on nähty hienoista työllisyyden kasvua, mutta julkisen sektorin sopeutustoimet näkyvät työllisyyden laskuna. Työllisyydessä on kuitenkin myös valonpilkahduksia: työpaikat ovat kasvaneet teollisuudessa, kuljetusalalla sekä matkailu- ja ravintola-alalla.

Pankit muistuttavat, että kotitalouksien taloustilanne on nyt hyvä, ja pari vuotta jatkunut korkea säästämisaste mahdollistaa kulutuksen selkeän kasvun lähivuosina.

Talouden käännekohtien ennustamiseen liittyy kuitenkin suurta epävarmuutta. Nordean mukaan erityisen vaikeaa on arvioida, milloin kotitalouksien varovaisuus hellittää ja ne alkavat kuluttaa.

Lisäksi esiin nousee geopoliittinen riski: USA:n uudet tuontitulliuhkaukset voivat toteutuessaan kasvattaa epävarmuutta ja hidastaa viennin kasvua. Se voisi heijastua myös investointeihin ja yksityiseen kulutukseen.