OP aloittaa muutosneuvottelut, 70 työpaikkaa vaarassa

OP-ryhmään kuuluva OP Uusimaa aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 70 tehtävän lakkauttamiseen. OP kertoo asiasta tiedotteessa.

Muutosneuvotteluilla haetaan tiedotteen mukaan muutoksia pankin organisaatioon ja toimintatapoihin. Muutoksen tavoitteena on poistaa päällekkäistä tekemistä, parantaa tuottavuutta sekä kehittää asiakaskokemusta.

– OP Uusimaa on hakenut vahvaa kasvua. Liiketoimintamme onkin kasvanut ja kehittynyt tavoitteidemme mukaisesti. Myös uusi strategiamme tähtää laaja-alaiseen ja kannattavaan kasvuun. Menestyäksemme myös jatkossa, meidän on uudistettava ja kehitettävä edelleen toimintaamme, OP Uusimaan toimitusjohtaja Olli Lehtilä tiedotteessa.

Nyt käytävät muutosneuvottelut koskevat OP Uusimaan organisaation henkilöstöä Uudellamaalla. Samanaikaisesti uudessa organisaatiossa on suunnitelman mukaan avautumassa myös 20 uutta tehtävää.

Muutosneuvottelut eivät koske OP Uusimaan henkilöstöä Kuopiossa, eivätkä myöskään OP Koti Uusimaan henkilöstöä.