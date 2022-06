Onnistunut väijytys: Hyökkääjän saattue tuhottiin Itä-Ukrainassa

Ukrainassa viimeisen viikon taistelut ovat painottuneet erityisesti maan itäosiin, jossa Venäjän joukot ovat hyökänneet voimalla Sjeverodonetskin kaupunkiin ja sitä ympäröiville alueille.

Eteneminen on ollut hidasta Ukrainan asevoimien voimakkaan vastarinnan vuoksi, eikä puolustajien asemia ole saatu saarrettua. Izjumin alueella Venäjän valtioduuman jäsenen Alexander Borodain kerrotaan osallistuneen viime päivinä taisteluihin separatistijoukkojen kanssa.

Hyökkääjän on arvioitu kärsineen taisteluissa mittavia tappioita. Ukrainan asevoimien julkaisemalla ja lennokin kuvaamalla videolla näytetään ukrainalaisvalmisteisten RK-3 Corsar -panssarintorjuntaohjusten iskuja maantiellä kulkenutta Venäjän ajoneuvokolonnaa vastaan. Väijytyksessä tuhoutui useita panssariajoneuvoja.

Ukrainan 93. ja 30. mekanisoidut prikaatit ovat puolestaan tuhonneet Venäjän taistelupanssarivaunuja Stugna-P-panssarintorjuntaohjuksilla. Maan erikoisjoukot kertovat tehneensä vastaavia onnistuneita iskuja maan itäosissa.

#Ukraine: A Russian armoured vehicle was destroyed somewhere in the East, with the ammunition on board detonating.pic.twitter.com/ayAZ8UAS5z

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 6, 2022