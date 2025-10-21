Hallitus nauttii aina edeltäjänsä teoista, nykyiselle jäi ”tyhjä pussi”

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) uskoo, että työllisyyspalveluihin tehtyjen muutosten vaikutus tulee näkymään työllisyydessä myönteisesti. Hän viittaa uudistukseen, jonka myötä työllisyyspalvelut siirrettiin TE-keskuksilta kuntien vastuulle.

– Samaan aikaan vaikeampi työllisyystilanne on uudistuksen sisäänajoa hieman haastanut, mutta nyt onneksi jo kasvu antaa merkkejään ja olen varma, että tekemämme noin 80 000 uuden työllisen työllisyystoimet tulevat tässä pikkuhiljaa näkymään, Timo Heinonen kirjoittaa blogissaan.

Samalla hän toteaa, että juuri koskaan yksikään maamme hallituksista ole päässyt nauttimaan omien työllisyystoimien vaikutuksista, mutta sitäkin vahvemmin aina edellisen tekemisistä tai tekemättä jättämistä.

– Näinhän kävi myös Sanna Marinin (sd.) vasemmistohallitukselle, mikä sai tukevat työllisyystoimet vaikutuksineen perinnöksi Juha Sipilän (kesk.) hallitukselta.

Vastaavasti Marinin hallitukselta ei jäänyt nykyiselle Petteri Orpon (kok.) hallitukselle Heinosen sanojen mukaan kuin ”tyhjä pussi”. Marinin hallituksen aikana Suomen julkisen talouden menot ja velkaantuminen kasvoivat voimakkaasti.

– Marinin hallitushan ei työllisyystoimia tehnyt kuin eläkeputken poistamisen ja surullisen kuuluisan ja ennätyskalliin Työkanava Oy:n. Työkanavahan maksoi miljoonia ja onnistui työllistämään lopulta sai vajaan kaksikymmentä työtöntä. Se olikin kallis menestystarina vain Työkanava Oy:n johdolle, Heinonen muistuttaa Marinin hallituksen aikaansaannoksista.

Heinonen huomauttaa, että Marinin hallituksen työllisyystoimiin tekevät laiminlyönnit johtivat siihen, että hyvä työllisyyskehitys kääntyi laskuun jo vuonna 2022. Toisin kuin oppositiopuolueiden väitteistä voisi päätellä, työllisyyden lasku ei todellisuudessa ole seurausta nykyisen hallituksen politiikasta.

– Tilanne on nyt entistä vaikeampi. Mutta periksi ei anneta ja työtä jatketaan. Ja kuten myös viime viikolla totesin, niin niin kauan kun yksikin ihminen on työttömänä, on työttömyys liian korkealla tasolla, Heinonen painottaa.