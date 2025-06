Onko Viron presidentti kateellinen Alexander Stubbille?

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on noussut kansainvälisen politiikan näkyväksi hahmoksi. Suomen presidentti on vakiokasvo kansainvälisessä mediassa, ja Stubbilla on myös toimiva yhteys Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpiin ja muihin suurvaltojen johtajiin.

Viron presidentiltä Alar Karikselta kysytään Eesti Ekspress -lehden haastattelussa, onko Alexander Stubbin näkyvyyttä ja asemaa kansainvälisessä politiikassa syytä kadehtia.

– Ei todellakaan. Ei todellakaan, Alar Karis vastaa ja toteaa Stubbin jakavan Viron kanssa samat näkemykset asioista.

– Jos tällä hetkellä Alexander Stubb on se, joka pystyy vaikuttamaan ja puhuu meille tärkeistä asioista, niin mielestäni se on pelkkää plussaa, Viron presidentti toteaa.

Alar Karis kertoo tulevansa erittäin hyvin toimeen Alexander Stubbin kanssa.

– Vaihdamme viestejä, ja kun joku käy jossain, vaihdamme hieman ajatuksia toisillemme, millainen ilmapiiri siellä on. Se auttaa myös muovaamaan sellaista ulkopoliittista taustaa.

Viron presidentti vastaa haastattelussa myös kysymykseen, onko Donald Trump mukavampi henkilökohtaisissa tapaamisissa kuin kameroiden edessä.

– Donald Trumpilla väitetään olevan kolme olemusta. Yksi on kameran edessä, toinen kahdenkeskisissä tilanteissa ja kolmas lasten tai lastenlasten kanssa, Alar Karis toteaa.

Hän on tavannut Yhdysvaltain presidentin kahdesti.

– Hänen kanssaan on mahdollista keskustella, siinä ei ole ongelmaa. Sinun tarvitsee vain ottaa oikea ryhti, Alar Karis kertoo.

– Tavallisen ihmisen ryhti. Olen kyllä nähnyt, kuinka valtionpäämiehet tulevat kättelemään käsi täristen. Sitä ei tarvita. Hänhän on samanlainen valtionpäämies, vaikka onkin suuren maan johtaja. Hän on kuitenkin samanlainen ihminen. Ja pitää löytää ne aiheet, jotka häntä kiinnostavat – silloin on mahdollista keskustella kaikkien kanssa.