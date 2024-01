Onko tässä Moskovan surkein propagandakuva? Oudolle viritykselle irvaillaan

Venäjän ulkoministeriön viralliselta tililtä X-palvelussa jaettu kuvakollaasi kirvoittaa irvailua.

Alta löytyvässä kuvassa näytetään ensin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyitä poseeraamassa ukrainalaisessa sairaalassa Britannian pääministeri Rishi Sunakin ja ilmeisesti ukrainalaisen sotilaan kanssa. Toisessa kuvassa näytetään Zelenskyitä ottamassa kuvaa sotilaasta käsi Sunakin olalla. Tässä kuvassa näkyvät myös sotilaan käteen tatuoitu teksti, jossa venäläisten mukaan lukee ”Jumalaa ei ole”.

Venäjän ulkoministeriön erikoisessa kuvaväännöksessä yritetään kuitenkin väittää, että tatuointi olisi Zelenskyin kädessä. Tämä siis siitä huolimatta, että venäläistenkin julkaisemassa kuvassa Ukrainan presidentti ottaa itse parin metrin päästä juurikin sitä kuvaa, jossa hänen väitetään esiintyvän.

Venäjän ulkoministeriö julistaa ”kuvan kertovan enemmän kuin tuhat sanaa”. Sitten seuraavat totutut venäläiset propagandapuheet jumalattomuudesta ja natseista.

– Mikään ei tosiaankaan ole pyhää Kiovan epäpyhälle hallinnolle, uusnatseille ja heidän sotaa lietsoville läntisille tukijoilleen, päivityksessä muun muassa sanotaan.

Venäjän ulkoministeriö jatkaa syyttämällä Ukrainan hallintoa selittämättömästi ortodoksikristittyjen vainosta ja toimittajien murhista.

Kuva on herättänyt huvitusta X-palvelussa. Esimerkiksi Bellingcat-tutkijaryhmän perustaja Eliot Higgins huomauttaa venäläisille, että ”kädet eivät toimi noin”.

– Aika uskomatonta, että Zelenskyi pystyy jättämään kätensä Rishi Sunakin olkapäälle ja ottamaan hänestä samaan aikaan kuvan huoneen toiselta puolelta, hän veistelee.

Pretty incredible Zelensky can leave his hand on Rishi Sunak's shoulder while also taking a photo of him from the across the room. https://t.co/q7jjH7snew

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) January 16, 2024