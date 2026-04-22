Onko sinulla tämä kiuas? Voi aiheuttaa sähköiskun

Kiuas vedetään myynnistä siinä ilmenneiden turvallisuuspuutteiden takia, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Takaisinveto koskee Suomi Trading Oy:n myymää Kyly-kiukaan malleja 6 kW ja 9 kW. Kiukaiden tuotenumerot ovat 103406580 ja 103406582. Kiukaiden EAN-koodit ovat 6438014385051, ja 6438014385068.

Tuote on toimitettu puutteellisin asennustarvikkein. Sähkökiuas on toimitettu ilman virtajohtoa ja kiukaassa ei ole ollut asennettavalle virtajohdolle tarkoitettua vedonpoistoa. Lisäksi tuotteesta puuttuu syöttökaapelin suojatulppa. Pahimmillaan puutteet voivat aiheuttaa sähköiskun.

Kuluttajia kehotetaan poistamaan tuote käytöstä välittömästi. Tuotetta on ollut myynnissä ainakin Kärkkäinen Oy:n myymälöissä ja verkkokaupoissa aikavälillä tammikuu 2025 – helmikuu 2026. Lisätietoja takaisinvedosta ja palautuksesta kerrotaan myyjän sivuilla.