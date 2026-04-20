Onko sinulla tämä laturi? Sähköiskun vaara

Akkulaturi vedetään myynnistä siinä ilmenneiden turvallisuuspuutteiden takia, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Tuotteen verkkosähköisten osien ja kosketeltavien toisio-osien välinen eristys ei täytä vahvistetulle eristykselle standardissa asetettuja vaatimuksia. Puute on muuntajan ensiökäämin ja piirikortilla olevan toisiopiirin välisessä eristyksessä.

Koska tuote ei täytä sähköturvallisuuslain eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin vaatimuksia, se poistetaan myynnistä. Pahimmillaan puutteet voivat aiheuttaa käyttäjälleen sähköiskun.

Takaisinveto koskee Ultramax-merkkistä akkulaturia mallinumerolta CHAUMXDC24V10A. Puutteet koskevat tuotteen erää B-TEPI42.

Tuotteen vastuuyritys on OPM International Oy.

– Yritys kertoo lisäävänsä muuntajan alle piirilevylle lisäeristyksen uuteen tuote-erään. Jos sinulla on tämä tuote, saat yritykseltä lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta tai sen vaatimustenvastaisuudesta sekä jälleenmyyntipaikoista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta, Tukes neuvoo sivuillaan.