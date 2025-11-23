Onko Naton ilmapuolustus tehoton uutta uhkaa vastaan?

Modernit droonit muodostavat merkittävän haasteen Naton ilmapuolustukselle, strategisen sotilastiedustelun analyytikko ja tietokirjailija Rebekah Koffler kirjoittaa brittilehti The Telegraphissa.

Länsimaalainen ilmatorjuntaohjus voi maksaa useita miljoonia dollareita. Venäläisen droonin kappalehinta mitataan puolestaan kymmenissä tuhansissa dollareissa.

Hintaeron tuoma taloudellinen epäsymmetria on Kofflerin mukaan Naton kannalta kestämätön.

Venäjä on Kofflerin mukaan tunnistanut tilanteen hyödyt.

– Venäjä uskoo, että suora aseellinen yhteenotto Naton kanssa on väistämätön, ja Moskova pyrkii pakottamaan liittouman joukot käyttämään kalliita aseitaan puolustautuakseen suhteellisen edullisia ammuksia vastaan, hän kuvailee näkemystään Venäjän strategiasta.

Esimerkkejä uudesta strategiasta on analyytikon mukaan nähty jo käytännössä. Syyskuussa Venäjän drooneja päätyi Puolan ilmatilaan. Droonien ampuminen alas maksoi Kofflerin arvion mukaan 30–90 kertaa enemmän verrattuna niiden tuotantohintaan.

Naton ongelmana on asiantuntijan mukaan myös riittämätön tuotantokapasiteetti.

– Moskova tuottaa 50–60 kertaa enemmän hyökkäysdrooneja kuin Nato tuottaa torjuntaohjuksia.

Natolla ei Kofflerin mukaan ole tällä hetkellä vastausta Venäjän edullisiin drooneihin. Hänen mukaansa Vladimir Putin uskoo vahvasti, että uuden strategian avulla Venäjä kykenee voittamaan Naton.

Koffler vertaa edullisia drooneja improvisoituihin räjähteisiin, jotka aiheuttivat Yhdysvaltojen teknisesti ylivertaisille asevoimille tappioita Irakissa ja Afganistanissa.

Hänen mukaansa Naton tulee nopeasti löytää keinot torjua drooneja taloudellisesti kestävällä tavalla.