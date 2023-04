Venäjä on ollut YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtaja huhtikuun ajan. Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinosen mielestä Venäjän puheenjohtajuus on irvokasta.

– Onko maailma voimaton Venäjän edessä, kokoomusedustaja on otsikoinut blogikirjoituksensa.

– Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov johtaa istuntoja turvallisuusneuvostossa New Yorkissa, ja samaan on vastuussa maansa verisestä ja julmasta hyökkäyssodasta Ukrainassa. Tilanne on järjetön, kohtuuton ja surullinen, Heinonen kirjoittaa.

Hän muistuttaa, että turvallisuusneuvoston keskeisin tehtävä on estää sotia ja edistää rauhaa.

– YK:n peruskirja yksiselitteisesti määrittää turvallisuusneuvoston vastuulliseksi rauhan ja turvallisuuden suojaamisesta maailmassa. Ja nyt tätä työtä johtaa Venäjä, kansanedustaja hämmästelee.

Heinosen mielestä turvallisuusneuvoston uskottavuus on koetuksella.

– Samaan aikaan kun Venäjä puhuu valheitaan YK:n turvallisuusneuvostossa, niin sen palkka-armeija Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin toteaa Telegramissa, että enää ei Ukrainassa oteta sotavankeja, vaan jatkossa kaikki tapetaan suoraan.

Kokoomusedustaja kirjoittaa, että maailman täytyy koventaa toimiaan Venäjän suhteen.

– Diktaattori Vladimir Putinista on jo kansainvälinen pidätysmääräys. Seurakseen Haagiin hän soisi saavan Lavrovin ja Prigozhin ja muutkin sodasta ja sotarikoksista vastuussa olevat, Heinonen viittaa sotarikostuomioistuimeen.