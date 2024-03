Onko lakkoon pakko mennä, jos liitto komentaa?

Kalliiksi käy. Näin toteaa kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen Verkkouutisten Asiakysymyksen videohaastattelussa ay-liikkeen ilmoittamista poliittisista lakoista. Jakson voi katsoa tätä klikkaamalla.

– Olen huolissani, että tässä tilanteessa aiheutetaan näin isoa vahinkoa suomalaisten arjelle ja Suomen taloudelle, hän sanoo.

– Monet pienyrittäjät ovat ihmeissään, minkä takia heitä rangaistaan siitä, että on olemassa jonkinlainen poliittinen kiista. Ja tietysti suomalaisilta tulee ihmettelyä, mikä tämän pyrkimys kaiken kaikkiaan on, kokoomusedustaja kertoo saamistaan yhteydenotoista.

Hallitus on rajaamassa poliittisten lakkojen enimmäiskestoa. Ay-liikkeen mukaan hallitus on rajoittamassa merkittävästi työntekijöiden mielipiteenvapautta. Julkisuudessa on jopa maalattu kuvaa, että hallitus olisi kieltämässä lakot kokonaan.

Valkonen vääntää Asiakysymyksen haastattelussa rautalangasta, mitä hallitus on todellisuudessa rajoittamassa.

– Poliittiset lakot on Suomessa tällä hetkellä mahdollisia rajoituksettomasti. Sen takia esimerkiksi nyt näin paljon haittaa voidaan tehdä Suomen taloudelle ja yhteiskunnalle, hän toteaa.

– Edelleen on mahdollista osoittaa mieltä ja osallistua poliittisesti ihan normaalisti. Mutta silloin, kun on työrauhavelvoite työnantajaa kohtaan voimassa työehtosopimuksen osalta, yhden vuorokauden mittainen poliittinen lakko olisi ainoastaan mahdollista tulevaisuudessa. Millään tavalla tämä ei liity omiin työehtoihin, eli edelleen työntekijät saavat omia palkkoja tai työehtoja edistääkseen lakkoilla aivan kuten ennenkin.

– Lakkoilu on tietenkin kaikkien oikeus, kun edistetään omia asioita. Mutta se, että käytetään lakkoa työkaluna ja vahingoitetaan täysin sivullisia ja oman palkan maksavia yrityksiä ja työnantajia hallituksen politiikan vastustamisen takia, on kohtuutonta.

Valkonen toivoo rauhaa työmarkkinoille.

– Nyt olisi oleellista, että työmarkkinoilla ja erityisesti etujärjestöissä rauhoituttaisiin, peruttaisiin nämä poliittiset lakot ja keskusteltaisiin esimerkiksi Suomen vientimallista järkevässä hallituksen määrittelemässä prosessissa. Sen neuvotteleminen on ollut hallituksen pyyntökin, mutta SAK on lähtenyt neuvotteluista, hän sanoo.

Jos rauhaa ja sopua työmarkkinoille ei synny, onko työntekijöiden pakko mennä ammattiliittojen käskystä poliittiseen lakkoon?

– Tietysti haluan muistuttaa kaikkia siitä, että kenenkään ei ole pakko mennä poliittiseen lakkoon, vaikka liitto komentaisi. Aina voi työnantajan kanssa sopiessaan mennä töihin, Valkonen kertoo.

