Onko kotonasi tämä reititin? Haittaohjelma iski 14000 laitteeseen

Yhteensä 14 000 reititintä on altistunut haittaohjelmalle, kertoo Ars Technica -sivusto. Suurin osa havaituista saastuneista laitteista on Asuksen valmistamia.
Haittaohjelma tunnetaan nimellä Kadnap. Ohjelma hyödyntää reitittimien haavoittuvuuksia, joita niiden omistajat eivät ole havainneet. Saastuneita reitittimiä hyödynnetään osana haittaohjelman bottiverkkoa.
Tietoturva-asiantuntijat arvioivat, että haavoittuvuuksien keskittyminen Asuksen reitittimiin kertoo siitä, että hyökkääjät ovat onnistuneet löytämään haavoittuvuuden valmistajan laitteiden järjestelmästä ja käyttävät sitä hyväkseen. Asus on yksi maailman suurimmista reitittimien valmistajista, mikä sekin osaltaan selittää valmistajan laitteiden suurta määrä haavoittuvuustapauksissa.
Tietoturva-asiantuntijoiden mukaan saastuneet laitteet sijaitsevat pääosin Yhdysvalloissa. Pienemmissä määrin altistuksia on havaittu myös Taiwanissa, Hongkongissa ja Venäjällä.
Kadnapista tekee vaikean myös se, että ohjelma pystyy hanakasti vastustamaan sen poistamista reitittimeltä. Siitä huolimatta asiantuntijat kertovat löytäneensä ratkaisun sen kitkemiseksi.
Suomessa sijaitsevat reitittimet eivät tiettävästi ole joutuneet käynnissä olevan Kadnap-hyökkäyksen kohteeksi. Oman reitittimen tietoturvasta kannattaa silti huolehtia pitämällä laitteen päivitykset ajan tasalla ja vaihtamalla reitittimen salasana. Älä missään tilanteissa käytä valmistajan asettamaa oletussalasanaa tai poista salasanaa kokonaan käytöstä. Nämä ohjeet on syytä ottaa tosissaan riippumatta siitä, minkä valmistajan reititin on.
Oman kotiverkon suojauksen laiminlyönti voi pahimmillaan johtaa siihen, että ulkopuoliset tahot käyttävät verkkoyhteyttäsi ilman, että sinä itse edes tiedät siitä.